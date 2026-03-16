Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının ardından Volkan Demirel: Maç 11'e 11 devam etseydi eminim ki mağlup olmazdık

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel, "Beşiktaş'a... 16.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-16T07:51+0300

Maçın ardından Eryaman Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, maçın 11'e 11 oynanması durumunda yenilmeyeceklerini iddia etti.Koita'nın 18. dakikada gördüğü kırmızı karta kadar iyi bir oyun sergilediklerini belirten Demirel, "Hakemin vermiş olduğu bir karar. Saha içinde bana göre kırmızı değil, çok ağır. Bence temas bile yok, sadece sıyırma var ama buna rağmen kırmızı kart. Daha sonra bütün takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullanan bir hakem. Onun dışında oyuncularım 10 kişi kalmamıza rağmen müthiş pozisyon aldılar. Maç 11'e 11 devam etseydi ben eminim ki burada mağlup olmazdık. Ama yorgunluk ve güç bitince pozisyon vermeye başladık. İlk golde Goutas'ın iyi niyetli bir şekilde topu uzaklaştırmak istemesi oyuncunun önüne düşüyor ve gol oluyor. İkinci gole zaten bir şey diyemiyorum, Orkun çok klas bir gol attı. Biz bugün iyi mücadele ettik 10 kişi de olsak. Perşembe günü Konya maçımız var, orada burayı telafi edecek bir sonuç alarak geri dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Maç içindeki taktiksel planlarına da değinen Demirel, "Beşiktaş'ın kapalı savunmalara karşı fazla üretken bir takım olmadığını biliyorduk. Kazandığımız toplarla da daha çok Rıdvan Yılmaz'ın arkasını kovalamaya çalıştık. Çünkü Beşiktaş adam adama oynamaya çalışan bir takım. Rıdvan da bunu çok detaylı yapıyor. Gökhan'ı orta sahaya doğru çekerek oradaki alanı boşaltarak Koita ve Niang'ı orada hareketlendirmekti. Ama Koita'yı 17 dakika oynatabildiğimiz için planı fazla tutamadık. Sonrasında tamamen oyun bizim karşılamamıza döndü ki büyük takıma karşı zaten 10 kişi kaldıktan sonra fazla da bir şey yapamıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu."Hakkımız yendiği için üzülüyorum"Oyuncularının isteklerine olumlu yönde yanıt verdiğini dile getiren Demirel, şunları kaydetti:"Önceliğimiz ligde kalmak"Sezon hedeflerine de değinen Demirel, önceliklerinin ligde kalmak olduğunu belirtti.Hedef büyütmek istemediğini dile getiren Demirel, "İnşallah bu sene ligde kalmak istiyoruz. Bunu söylerken fazla hedef büyütmek de istemiyorum. Kafamda başka hedefler var ama şu an önceliğimiz ligde kalmak. Daha sonra Gençlerbirliği'ne yakışan genç oyuncuları yeniden Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Bu seneyi atlattıktan sonra farklı planlarımız var ama şu an bunları dile getirmek doğru olmaz. Önce ligde kalalım, mücadelemizi verelim. Hedefler her zaman büyüktür ve bitmez." şeklinde konuştu."Altyapıdan oyuncu yetiştirmek Gençlerbirliği'nin özü"Genç oyunculara önem verdiklerini vurgulayan Demirel, Gençlerbirliği'nin altyapı geleneğini sürdürmek istediklerini söyledi.Kulübün özünde altyapıdan yetişen oyuncuların bulunduğunu belirten Demirel, "Gençlerbirliği kulübünün özü de bu. Altyapıdan çocukların, kardeşlerimizin çıkması. Biz de elimizden geldiği kadar bunu devam ettirmeye çalışacağız. Tabii ki biraz nefes aldıktan sonra şu an kendi derdimizdeyiz. İnşallah bu derdimizi bitirdikten sonra tamamen genç oyunculara yönelmek istiyorum. Hocalık kariyerim çok uzun değil ama Türk futboluna kazandırdığım çok oyuncu var. Hedeflerimden biri de bu. Evet ligde kalmak ve mücadele etmek önemli ama bizim gibi takımlar için oyuncu yetiştirmek daha anlamlı geliyor. Kulüplerin çıkış kapısı da bu gibi görünüyor." diye konuştu."Arda Güler'i tebrik ediyorum"Arda Güler'in hem karakteri hem de futboluyla öne çıktığını dile getiren Demirel, "Arda çok iyi bir insan. Futboldan ve kariyerinden öte karakteriyle de çok değerli bir oyuncu. 'Daha iyi yerleri hak ediyor.' demeyeceğim zaten Real Madrid'de oynuyor, bundan ötesi yok. Her attığı golde gururlanıyoruz. Geçen attığı gol de futbolda nadir görülen gollerden biriydi. Kendini tebrik ediyorum, buradan da selamlarımızı gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

