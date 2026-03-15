Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260315/arda-gulerden-neredeyse-70-metreden-gol-31-yil-sonra-bir-ilki-basardi-1104265080.html
Arda Güler'den neredeyse 70 metreden gol: 31 yıl sonra bir ilki başardı
Sputnik Türkiye
İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elche'yi 4-1 yendikleri maçta yaklaşık 70 metreden attığı gol ile sezonun en güzel...
spor
arda güler
real madrid
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0f/1104264204_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_52d71619000e75caa52fbd997258e7bc.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260315/galatasaray-basaksehir-macinin-ardindan--nhaga-suna-cok-sasirdim-gercekten-bir-aile-hissi-var-1104261842.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0f/1104264204_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_fd7deeb981d1bb6e522d543d03a5284f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
11:01 15.03.2026
© AA / Burak AkbulutArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2026
© AA / Burak Akbulut
Abone ol
İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elche'yi 4-1 yendikleri maçta yaklaşık 70 metreden attığı gol ile sezonun en güzel gollerinden birine imza atarak karşılaşmaya damga vurdu.
LaLiga'nın 28. haftasında Elche'yi konuk eden Real Madrid, 39. dakikada Antonio Rüdiger, 44. dakikada Federico Valverde ve 66. dakikada Dean Huijsen'in golleriyle 3-0 öne geçti.
© AA / Burak AkbulutArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2026
Arda Güler
© AA / Burak Akbulut
Elce, 85. dakikada Manuel Ibanez'in kendi kalesine attığı gol ile farkı ikiye indirdi.
© AA / Burak AkbulutArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2026
Arda Güler
© AA / Burak Akbulut
Karşılaşmanın 89. dakikasında Arda Güler, rakip kalecinin çıktığını görerek kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre uzaklıktan attığı gol ile dikkatleri üzerine çekti ve maçın skorunu belirledi.
© AA / Burak AkbulutArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2026
Arda Güler
© AA / Burak Akbulut
Maçı 4-1 kazanan Real Madrid, puanını 66'ya yükseltti ve bir maçı eksik lider Barcelona ile puan farkını bire indirdi.
© AA / Burak AkbulutArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2026
Arda Güler
© AA / Burak Akbulut
Galatasaray-Başakşehir - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2026
SPOR
Galatasaray-Başakşehir maçının ardından Nhaga: 'Şuna çok şaşırdım, gerçekten bir aile hissi var'
09:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала