https://anlatilaninotesi.com.tr/20260315/arda-gulerden-neredeyse-70-metreden-gol-31-yil-sonra-bir-ilki-basardi-1104265080.html

Arda Güler'den neredeyse 70 metreden gol: 31 yıl sonra bir ilki başardı

İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elche'yi 4-1 yendikleri maçta yaklaşık 70 metreden attığı gol ile sezonun en güzel... 15.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-15T11:01+0300

spor

arda güler

real madrid

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0f/1104264204_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_52d71619000e75caa52fbd997258e7bc.jpg

LaLiga'nın 28. haftasında Elche'yi konuk eden Real Madrid, 39. dakikada Antonio Rüdiger, 44. dakikada Federico Valverde ve 66. dakikada Dean Huijsen'in golleriyle 3-0 öne geçti. Elce, 85. dakikada Manuel Ibanez'in kendi kalesine attığı gol ile farkı ikiye indirdi.Karşılaşmanın 89. dakikasında Arda Güler, rakip kalecinin çıktığını görerek kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre uzaklıktan attığı gol ile dikkatleri üzerine çekti ve maçın skorunu belirledi.Maçı 4-1 kazanan Real Madrid, puanını 66'ya yükseltti ve bir maçı eksik lider Barcelona ile puan farkını bire indirdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

