İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Trafik cezası yiyenler dikkat: KDK'den radar kararı
Trafik cezası yiyenler dikkat: KDK'den radar kararı
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), radar cihazlarının kalibrasyon bilgilerini talep eden bir kişiyi haklı bularak, İçişleri Bakanlığı'na bu bilgilerin paylaşılması... 15.03.2026, Sputnik Türkiye
Hız ihlali nedeniyle ceza kesilen bir kişi, radar cihazının kalibrasyonu hakkında bilgi talep etti, ancak emniyetten olumsuz yanıt aldı.Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kişinin bilgi edinme hakkının ihlal edildiğine karar vererek, İçişleri Bakanlığı'na radar cihazının kalibrasyon bilgilerini paylaşması yönünde tavsiyede bulundu. KDK, kalibrasyon belgelerinin kamu güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde düzenlenerek verilmesini önerdi. Bu karar, Anayasa'da güvence altına alınan bilgi edinme hakkının ihlali olarak değerlendirildi.
Trafik cezası yiyenler dikkat: KDK'den radar kararı

14:19 15.03.2026
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), radar cihazlarının kalibrasyon bilgilerini talep eden bir kişiyi haklı bularak, İçişleri Bakanlığı'na bu bilgilerin paylaşılması yönünde tavsiyede bulundu.
Hız ihlali nedeniyle ceza kesilen bir kişi, radar cihazının kalibrasyonu hakkında bilgi talep etti, ancak emniyetten olumsuz yanıt aldı.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kişinin bilgi edinme hakkının ihlal edildiğine karar vererek, İçişleri Bakanlığı'na radar cihazının kalibrasyon bilgilerini paylaşması yönünde tavsiyede bulundu.
KDK, kalibrasyon belgelerinin kamu güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde düzenlenerek verilmesini önerdi. Bu karar, Anayasa'da güvence altına alınan bilgi edinme hakkının ihlali olarak değerlendirildi.
Düzce’de yapay zeka destekli radar devreye girdi: Trafiradar, 5 günde 224 araca 526 bin 645 TL ceza kesti
5 Haziran 2025, 00:37
