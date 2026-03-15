https://anlatilaninotesi.com.tr/20260315/trafik-cezasi-yiyenler-dikkat-kdkden-radar-karari-1104270051.html
Trafik cezası yiyenler dikkat: KDK'den radar kararı
Trafik cezası yiyenler dikkat: KDK'den radar kararı
Sputnik Türkiye
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), radar cihazlarının kalibrasyon bilgilerini talep eden bir kişiyi haklı bularak, İçişleri Bakanlığı'na bu bilgilerin paylaşılması... 15.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-15T14:19+0300
2026-03-15T14:19+0300
2026-03-15T14:19+0300
türki̇ye
kamu denetçiliği kurumu (kdk)
radar
radar sistemi
elektronik radar
trafik
trafik kazası
trafik cezası
trafik polisi
trafik para cezası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/01/1099825651_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_38de9bf7698053c6490581d01ae15a0f.jpg
Hız ihlali nedeniyle ceza kesilen bir kişi, radar cihazının kalibrasyonu hakkında bilgi talep etti, ancak emniyetten olumsuz yanıt aldı.Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kişinin bilgi edinme hakkının ihlal edildiğine karar vererek, İçişleri Bakanlığı'na radar cihazının kalibrasyon bilgilerini paylaşması yönünde tavsiyede bulundu. KDK, kalibrasyon belgelerinin kamu güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde düzenlenerek verilmesini önerdi. Bu karar, Anayasa'da güvence altına alınan bilgi edinme hakkının ihlali olarak değerlendirildi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/01/1099825651_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_41122adba16e4cb780d7892b43783c56.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kamu denetçiliği kurumu (kdk), radar, radar sistemi, elektronik radar, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik polisi, trafik para cezası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü
kamu denetçiliği kurumu (kdk), radar, radar sistemi, elektronik radar, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik polisi, trafik para cezası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü
Trafik cezası yiyenler dikkat: KDK'den radar kararı
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), radar cihazlarının kalibrasyon bilgilerini talep eden bir kişiyi haklı bularak, İçişleri Bakanlığı'na bu bilgilerin paylaşılması yönünde tavsiyede bulundu.
Hız ihlali nedeniyle ceza kesilen bir kişi, radar cihazının kalibrasyonu hakkında bilgi talep etti, ancak emniyetten olumsuz yanıt aldı.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kişinin bilgi edinme hakkının ihlal edildiğine karar vererek, İçişleri Bakanlığı'na radar cihazının kalibrasyon bilgilerini paylaşması yönünde tavsiyede bulundu.
KDK, kalibrasyon belgelerinin kamu güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde düzenlenerek verilmesini önerdi. Bu karar, Anayasa'da güvence altına alınan bilgi edinme hakkının ihlali olarak değerlendirildi.