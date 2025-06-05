https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/duzcede-yapay-zeka-destekli-radar-devreye-girdi-trafiradar-5-gunde-224-araca-526-bin-645-tl-ceza-1096809163.html
Düzce’de yapay zeka destekli radar devreye girdi: Trafiradar, 5 günde 224 araca 526 bin 645 TL ceza kesti
Düzce’de yapay zeka destekli radar devreye girdi: Trafiradar, 5 günde 224 araca 526 bin 645 TL ceza kesti
Sputnik Türkiye
Düzce'de Kurban Bayramı tatili süresince uygulanan yapay zeka destekli radar sistemi 'trafidar' sistemiyle 224 araca toplam 526 bin 645 lira ceza kesildi... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T00:37+0300
2025-06-05T00:37+0300
2025-06-05T00:37+0300
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Düzce’de bayram denetimlerinde yapay zeka destekli 'trafidar' radar sistemiyle hız sınırını aşan 224 araca 526 bin 645 lira ceza kesildi.ASELSAN tarafından geliştirilen yapay zeka destekli radar sisteminin, araç türünü tanıyarak güzergaha göre belirlenen hız sınırlarını otomatik olarak tespit ettiği açıklandı. Hız sınırını aşan araçlara sistem tarafından otomatik olarak ceza uygulandığı belirtildi.31 Mayıs’tan bu yana D-100 kara yolunda yapılan kontrollerde 224 araca toplam 526 bin 645 lira ceza kesildi. Trafikte güvenliği artırmayı hedefleyen bu uygulamanın sürücülere caydırıcılık sağladığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/bakan-yerlikaya-3-bin-gizli-yolcu-otobusleri-denetleyecek-1096806748.html
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Düzce’de yapay zeka destekli radar devreye girdi: Trafiradar, 5 günde 224 araca 526 bin 645 TL ceza kesti
Düzce'de Kurban Bayramı tatili süresince uygulanan yapay zeka destekli radar sistemi 'trafidar' sistemiyle 224 araca toplam 526 bin 645 lira ceza kesildi. ASELSAN üretimi sistemin araç türüne göre hız sınırlarını belirleyip ihlalleri otomatik olarak tespit ettiği açıklandı.
Düzce’de bayram denetimlerinde yapay zeka destekli 'trafidar' radar sistemiyle hız sınırını aşan 224 araca 526 bin 645 lira ceza kesildi.
ASELSAN tarafından geliştirilen yapay zeka destekli radar sisteminin, araç türünü tanıyarak güzergaha göre belirlenen hız sınırlarını otomatik olarak tespit ettiği açıklandı. Hız sınırını aşan araçlara sistem tarafından otomatik olarak ceza uygulandığı belirtildi.
31 Mayıs’tan bu yana D-100 kara yolunda yapılan kontrollerde 224 araca toplam 526 bin 645 lira ceza kesildi. Trafikte güvenliği artırmayı hedefleyen bu uygulamanın sürücülere caydırıcılık sağladığı açıklandı.