Szijjarto: Ukrayna ‘Drujba’ petrol hattını siyasi nedenlerle bloke ediyor
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'nın 'Drujba' petrol boru hattını siyasi nedenlerle ve Nisan'daki parlamento seçimlerine etki etmek... 14.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-14T19:02+0300
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın ‘Drujba’ petrol boru hattını siyasi nedenlerle ve Nisan’daki parlamento seçimlerine etki etmek amacıyla durdurduğunu belirtti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, sosyal medyada yayınlanan video mesajında, Ukrayna’nın ‘Drujba’ petrol boru hattını siyasi saiklerle ve Macaristan’daki seçim sürecine müdahale etmek amacıyla bloke ettiğini belirterek, hattın teknik olarak çalışır durumda olduğunu ve sevkiyatın “bir dakika içinde” yeniden başlatılabileceğini vurguladı.
Drujba’nın Ukraynalı işletmecisi tarafından büyükelçiler için verilen bugünkü brifing, Ukraynalılar için bir başka darbedir. Ukraynalıların ‘Drujba’ petrol boru hattını yalnızca siyasi nedenlerle, yalnızca Macar seçimlerine müdahale amacıyla bloke ettiklerinin bir başka teyididir.
Bakan, Ukrayna’nın boru hattını, Nisan ayında yapılacak parlamento seçimlerinde muhalefetteki 'TİSA' partisinin kazanma şansını artırmak için kapattığını kaydetti.
Boru hattı tamamen çalışır durumda, bu çok açık. Bir dakika içinde yeniden devreye alınabilir. Bu nedenle Ukraynalılardan, sevkiyatı yeniden başlatmalarını ve Macar seçim kampanyasına müdahale etmekten vazgeçmelerini talep ediyoruz.
Macaristan ve Ukrayna arasındaki kriz, Kiev’in ocak ayı sonunda “Rus saldırılarının hatlara zarar verdiği” gerekçesiyle ‘Drujba’ üzerinden Macaristan ve Slovakya’ya petrol akışını durdurmasıyla başlamıştı. Slovakya tarafı hattın teknik olarak faal olduğunu, durdurma kararının Ukrayna’nın AB üyeliği sürecinde siyasi baskı amacı taşıdığını savunuyor. Bratislava, buna karşılık acil elektrik akışı desteğini kesme kararı almıştı.
Macaristan, yaşanan gerilimin ardından AB’nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi ve Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi paketini bloke ettiğini, ayrıca dizel yakıt ihracatını askıya aldığını açıklamıştı.