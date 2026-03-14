Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/szijjarto-ukrayna-drujba-petrol-hattini-siyasi-nedenlerle-bloke-ediyor-1104255494.html
Szijjarto: Ukrayna ‘Drujba’ petrol hattını siyasi nedenlerle bloke ediyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın ‘Drujba’ petrol boru hattını siyasi nedenlerle ve Nisan’daki parlamento seçimlerine etki etmek... 14.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
peter szijjarto
macaristan
ukrayna
kiev
drujba petrol boru hattı
slovakya
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103497007_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6e6d64870ce6b63963a16929a904061a.jpg
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, sosyal medyada yayınlanan video mesajında, Ukrayna'nın 'Drujba' petrol boru hattını siyasi saiklerle ve Macaristan'daki seçim sürecine müdahale etmek amacıyla bloke ettiğini belirterek, hattın teknik olarak çalışır durumda olduğunu ve sevkiyatın "bir dakika içinde" yeniden başlatılabileceğini vurguladı.Bakan, Ukrayna'nın boru hattını, Nisan ayında yapılacak parlamento seçimlerinde muhalefetteki 'TİSA' partisinin kazanma şansını artırmak için kapattığını kaydetti.Macaristan ve Ukrayna arasındaki kriz, Kiev'in ocak ayı sonunda "Rus saldırılarının hatlara zarar verdiği" gerekçesiyle 'Drujba' üzerinden Macaristan ve Slovakya'ya petrol akışını durdurmasıyla başlamıştı. Slovakya tarafı hattın teknik olarak faal olduğunu, durdurma kararının Ukrayna'nın AB üyeliği sürecinde siyasi baskı amacı taşıdığını savunuyor. Bratislava, buna karşılık acil elektrik akışı desteğini kesme kararı almıştı.Macaristan, yaşanan gerilimin ardından AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi ve Ukrayna'ya 90 milyar euroluk kredi paketini bloke ettiğini, ayrıca dizel yakıt ihracatını askıya aldığını açıklamıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103497007_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_f693f19e4e28ff3a2cab44a250a8c948.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© AA / Russian Foreign MinistryPeter Szijjarto
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2026
© AA / Russian Foreign Ministry
Abone ol
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın ‘Drujba’ petrol boru hattını siyasi nedenlerle ve Nisan’daki parlamento seçimlerine etki etmek amacıyla durdurduğunu belirtti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, sosyal medyada yayınlanan video mesajında, Ukrayna’nın ‘Drujba’ petrol boru hattını siyasi saiklerle ve Macaristan’daki seçim sürecine müdahale etmek amacıyla bloke ettiğini belirterek, hattın teknik olarak çalışır durumda olduğunu ve sevkiyatın “bir dakika içinde” yeniden başlatılabileceğini vurguladı.
Drujba’nın Ukraynalı işletmecisi tarafından büyükelçiler için verilen bugünkü brifing, Ukraynalılar için bir başka darbedir. Ukraynalıların ‘Drujba’ petrol boru hattını yalnızca siyasi nedenlerle, yalnızca Macar seçimlerine müdahale amacıyla bloke ettiklerinin bir başka teyididir.
Bakan, Ukrayna’nın boru hattını, Nisan ayında yapılacak parlamento seçimlerinde muhalefetteki 'TİSA' partisinin kazanma şansını artırmak için kapattığını kaydetti.
Boru hattı tamamen çalışır durumda, bu çok açık. Bir dakika içinde yeniden devreye alınabilir. Bu nedenle Ukraynalılardan, sevkiyatı yeniden başlatmalarını ve Macar seçim kampanyasına müdahale etmekten vazgeçmelerini talep ediyoruz.
Macaristan ve Ukrayna arasındaki kriz, Kiev’in ocak ayı sonunda “Rus saldırılarının hatlara zarar verdiği” gerekçesiyle ‘Drujba’ üzerinden Macaristan ve Slovakya’ya petrol akışını durdurmasıyla başlamıştı. Slovakya tarafı hattın teknik olarak faal olduğunu, durdurma kararının Ukrayna’nın AB üyeliği sürecinde siyasi baskı amacı taşıdığını savunuyor. Bratislava, buna karşılık acil elektrik akışı desteğini kesme kararı almıştı.
Macaristan, yaşanan gerilimin ardından AB’nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi ve Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi paketini bloke ettiğini, ayrıca dizel yakıt ihracatını askıya aldığını açıklamıştı.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2026
POLİTİKA
Macaristan Başbakanı Orban: Rusya'nın petrolü olmadan Avrupa enerji krizini atlatamaz
15:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала