Szijjarto: Ukrayna ‘Drujba’ petrol hattını siyasi nedenlerle bloke ediyor

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın ‘Drujba’ petrol boru hattını siyasi nedenlerle ve Nisan’daki parlamento seçimlerine etki etmek... 14.03.2026, Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, sosyal medyada yayınlanan video mesajında, Ukrayna’nın ‘Drujba’ petrol boru hattını siyasi saiklerle ve Macaristan’daki seçim sürecine müdahale etmek amacıyla bloke ettiğini belirterek, hattın teknik olarak çalışır durumda olduğunu ve sevkiyatın “bir dakika içinde” yeniden başlatılabileceğini vurguladı.Bakan, Ukrayna’nın boru hattını, Nisan ayında yapılacak parlamento seçimlerinde muhalefetteki 'TİSA' partisinin kazanma şansını artırmak için kapattığını kaydetti.Macaristan ve Ukrayna arasındaki kriz, Kiev’in ocak ayı sonunda “Rus saldırılarının hatlara zarar verdiği” gerekçesiyle ‘Drujba’ üzerinden Macaristan ve Slovakya’ya petrol akışını durdurmasıyla başlamıştı. Slovakya tarafı hattın teknik olarak faal olduğunu, durdurma kararının Ukrayna’nın AB üyeliği sürecinde siyasi baskı amacı taşıdığını savunuyor. Bratislava, buna karşılık acil elektrik akışı desteğini kesme kararı almıştı.Macaristan, yaşanan gerilimin ardından AB’nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi ve Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi paketini bloke ettiğini, ayrıca dizel yakıt ihracatını askıya aldığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/macaristan-basbakani-orban-rusyanin-petrolu-olmadan-avrupa-enerji-krizini-atlatamaz-1104253092.html

