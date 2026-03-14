Bursa’da 7 yıldır kayıp olan 8 yaşındaki çocuk bulundu
Bursa’da 7 yıldır kayıp olan 8 yaşındaki çocuk bulundu
Sputnik Türkiye
Bursa’da 2019 yılında kaybolduğu bildirilen çocuk, polisin kurduğu özel ekibin yürüttüğü çalışma sonucu 7 yıl sonra bulundu. Operasyonla ulaşılan çocuk devlet... 14.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-14T15:35+0300
2026-03-14T15:35+0300
2026-03-14T15:35+0300
Bursa’da ailesinin 2019 yılında kayıp ihbarında bulunduğu çocuk, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekibin yürüttüğü çalışma sonucu 7 yıl sonra bulundu.Almanya vatandaşı anne, 2019 yılında bir yaşındaki oğlu ile birlikte çocuğun babasının Mustafakemalpaşa ilçesindeki annesine ait eve gitti. Bir süre sonra erkek arkadaşının Almanya’ya dönmesi için ısrar ettiği anne bu talebi kabul etmedi.Daha sonra anne, oğlunun kaybolduğunu belirterek polise ihbarda bulundu. Uzun süren arama çalışmalarına rağmen çocuğa ait herhangi bir ize rastlanamadı.Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şubat ayında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp, Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği personelinden oluşan özel bir ekip kuruldu.Ekip, durumundan şüphelendiği babaanneyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık bir ay süren çalışmada 300 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, çocuğun bulunduğu adresi tespit etti.Polisin düzenlediği operasyonla 8 yaşındaki çocuk, bir yakınına ait evde bulundu. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, atık malzemelerin bulunduğu evin hijyen koşullarının uygun olmadığı görüldü.Olayla ilgili gözaltına alınan babaanne ile çocuğun saklandığı evin sahibi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Bulunan çocuk ise devlet korumasına alındı. Öte yandan çocuğun babasının iki yıl önce geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
türkiye, almanya, bursa, mustafakemalpaşa, kayıp
türkiye, almanya, bursa, mustafakemalpaşa, kayıp
Bursa’da 7 yıldır kayıp olan 8 yaşındaki çocuk bulundu
Bursa’da 2019 yılında kaybolduğu bildirilen çocuk, polisin kurduğu özel ekibin yürüttüğü çalışma sonucu 7 yıl sonra bulundu. Operasyonla ulaşılan çocuk devlet korumasına alınırken, babaanne ile çocuğun saklandığı evin sahibi tutuklandı.
Bursa’da ailesinin 2019 yılında kayıp ihbarında bulunduğu çocuk, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekibin yürüttüğü çalışma sonucu 7 yıl sonra bulundu.
Almanya vatandaşı anne, 2019 yılında bir yaşındaki oğlu ile birlikte çocuğun babasının Mustafakemalpaşa ilçesindeki annesine ait eve gitti. Bir süre sonra erkek arkadaşının Almanya’ya dönmesi için ısrar ettiği anne bu talebi kabul etmedi.
Daha sonra anne, oğlunun kaybolduğunu belirterek polise ihbarda bulundu. Uzun süren arama çalışmalarına rağmen çocuğa ait herhangi bir ize rastlanamadı.
Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şubat ayında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp, Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği personelinden oluşan özel bir ekip kuruldu.
Ekip, durumundan şüphelendiği babaanneyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık bir ay süren çalışmada 300 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, çocuğun bulunduğu adresi tespit etti.
Polisin düzenlediği operasyonla 8 yaşındaki çocuk, bir yakınına ait evde bulundu. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, atık malzemelerin bulunduğu evin hijyen koşullarının uygun olmadığı görüldü.
Olayla ilgili gözaltına alınan babaanne ile çocuğun saklandığı evin sahibi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Bulunan çocuk ise devlet korumasına alındı. Öte yandan çocuğun babasının iki yıl önce geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.