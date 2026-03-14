Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/bursada-7-yildir-kayip-olan-8-yasindaki-cocuk-bulundu-1104252880.html
Bursa’da 7 yıldır kayıp olan 8 yaşındaki çocuk bulundu
Sputnik Türkiye
Bursa’da 2019 yılında kaybolduğu bildirilen çocuk, polisin kurduğu özel ekibin yürüttüğü çalışma sonucu 7 yıl sonra bulundu. Operasyonla ulaşılan çocuk devlet... 14.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-14T15:35+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0e/1104252432_0:19:1148:665_1920x0_80_0_0_7c270564271952d46ec0cce621983cf8.png
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/adanada-yaris-ati-skandalinda-karar-belli-oldu-kesilip-kavurma-yapildi-is-insanina-132-bin-tl-ceza-1104250876.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0e/1104252432_119:0:1030:683_1920x0_80_0_0_27e3ba1dbead2cb1cfc0e09936976215.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
15:35 14.03.2026
© AA
Abone ol
Bursa’da 2019 yılında kaybolduğu bildirilen çocuk, polisin kurduğu özel ekibin yürüttüğü çalışma sonucu 7 yıl sonra bulundu. Operasyonla ulaşılan çocuk devlet korumasına alınırken, babaanne ile çocuğun saklandığı evin sahibi tutuklandı.
Bursa’da ailesinin 2019 yılında kayıp ihbarında bulunduğu çocuk, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekibin yürüttüğü çalışma sonucu 7 yıl sonra bulundu.
Almanya vatandaşı anne, 2019 yılında bir yaşındaki oğlu ile birlikte çocuğun babasının Mustafakemalpaşa ilçesindeki annesine ait eve gitti. Bir süre sonra erkek arkadaşının Almanya’ya dönmesi için ısrar ettiği anne bu talebi kabul etmedi.
Daha sonra anne, oğlunun kaybolduğunu belirterek polise ihbarda bulundu. Uzun süren arama çalışmalarına rağmen çocuğa ait herhangi bir ize rastlanamadı.
Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şubat ayında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp, Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği personelinden oluşan özel bir ekip kuruldu.
Ekip, durumundan şüphelendiği babaanneyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık bir ay süren çalışmada 300 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, çocuğun bulunduğu adresi tespit etti.
Polisin düzenlediği operasyonla 8 yaşındaki çocuk, bir yakınına ait evde bulundu. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, atık malzemelerin bulunduğu evin hijyen koşullarının uygun olmadığı görüldü.
Olayla ilgili gözaltına alınan babaanne ile çocuğun saklandığı evin sahibi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Bulunan çocuk ise devlet korumasına alındı. Öte yandan çocuğun babasının iki yıl önce geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yarış atı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2026
TÜRKİYE
Adana’da yarış atı skandalında karar belli oldu: Kesilip kavurma yapıldı, iş insanına 132 bin TL ceza kesildi
12:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала