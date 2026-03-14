İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Adana’da yarış atı skandalında karar belli oldu: Kesilip kavurma yapıldı, iş insanına 132 bin TL ceza kesildi
Adana’da sakatlanan “Smart Latch” adlı yarış atının kesilerek kavurma yapıldığı ve bir aşevinde dağıtıldığı skandalında yeni gelişme yaşandı. Atın sahibi iş... 14.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-14T12:15+0300
2026-03-14T12:15+0300
12:15 14.03.2026
© Fotoğraf : medya.tjk.org
Yarış atı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2026
Adana’da sakatlanan “Smart Latch” adlı yarış atının kesilerek kavurma yapıldığı ve bir aşevinde dağıtıldığı skandalında yeni gelişme yaşandı. Atın sahibi iş insanı Suat Topçu’ya, “hibe edilen hayvanın bildirilmemesi” gerekçesiyle 132 bin 108 TL idari para cezası kesildi.
Adana’da “Smart Latch” adlı İngiliz yarış atının kesilerek kavurma yapıldığı ve bir aşevinde dağıtıldığı olayında soruşturma genişledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı incelemesi sonrası, atın sahibi iş insanı Suat Topçu’ya 132 bin 108 TL idari para cezası kesildiği ortaya çıktı.
Yetkililer, cezanın “hibe edilen hayvanın resmi kayıtlara bildirilmemesi” gerekçesiyle uygulandığını açıkladı.

Yemekten çıkan çip skandalı ortaya çıkardı

Skandal, Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevinde yemek yiyen bir kişinin kavurmadan yabancı madde çıkması üzerine yaptığı şikayetle ortaya çıktı.
Şikayet sonrası devreye giren Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, yemekten çıkan parçanın elektronik hayvan kimlik çipi olduğunu tespit etti.
Yapılan incelemede çipin Adana Yeşiloba Hipodromu’nda yarışan “Smart Latch” isimli yarış atına ait olduğu belirlendi.

Etin yarış atından geldiği tespit edildi

Laboratuvar analizleri sonucunda kavurmanın tek tırnaklı hayvan eti, yani at eti içerdiği ortaya çıktı.
Yetkililer, etin kaynağının İngiliz yarış atı Smart Latch olduğunu belirledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 Mart’ta yayımladığı tağşiş listesinde, Mersin’deki aşevinde pişirilen kavurmada tek tırnaklı hayvan eti bulunduğunu kamuoyuna duyurdu.

Belediye: Et temini mevzuata uygundu

Olayın kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi de konuya ilişkin açıklama yaptı.
Belediye açıklamasında, aşevinde kullanılan etlerin mevzuata uygun şekilde temin edildiği ifade edildi.
Yetkililer, olayın ortaya çıkmasının ardından soruşturmanın ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğünü belirtti.

Atın sahibi: Olayı bakanlıktan öğrendim

Atın sahibi iş insanı Suat Topçu, son olarak 14 Ekim 2025’te Adana Hipodromu’nda yarışan Smart Latch’in bacağındaki sakatlık nedeniyle yarış hayatını sonlandırdığını söyledi.
Topçu, atı kesim için değil hibe etmek amacıyla güvenilir bir yer aradıklarını, nakliyeci bir arkadaşının önerisiyle Osmaniye’deki bir binicilik kulübüne ücretsiz olarak teslim ettiklerini anlattı.
İş insanı, olaydan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin kendisini aramasıyla haberdar olduğunu ve yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

132 bin TL ceza kesildi

Soruşturma kapsamında Suat Topçu’ya “hayvanın hibe edilmesinin resmi olarak bildirilmemesi” gerekçesiyle 132 bin 108 TL idari para cezası uygulandı.
Yetkililer, olayın hayvan kayıt sistemi ve gıda güvenliği denetimleri açısından önemli bir ihlal olarak değerlendirildiğini belirtti.
