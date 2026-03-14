https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/arakci-hurmuz-bogazi-sadece-abd-israil-ve-muttefiklerine-kapali-1104256386.html

Arakçi: Hürmüz Boğazı sadece ABD, İsrail ve müttefiklerine kapalı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişin yalnızca ABD, İsrail ve onların müttefiklerine kısıtlandığını açıkladı. 14.03.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103536380_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_7b5eca26fa25eb6cda8cf580ef9697dc.jpg

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, MS Now’a verdiği demeçte Hürmüz Boğazı’nın yalnızca ABD, İsrail ve müttefiklerine ait tankerler ile gemilere kapalı olduğunu, diğer ülkelerin serbestçe geçiş yapabileceğini söyledi.Bakan, bölgedeki deniz güvenliğiyle ilgili ülkelerin sahip olduğu endişelerin İran ile bağlantılı olmadığını da vurguladı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, bazı Avrupa ve Asya ülkelerine Hürmüz Boğazı’na savaş gemileri gönderme çağrısında bulunmuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

