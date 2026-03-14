https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/arakci-hurmuz-bogazi-sadece-abd-israil-ve-muttefiklerine-kapali-1104256386.html
Arakçi: Hürmüz Boğazı sadece ABD, İsrail ve müttefiklerine kapalı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişin yalnızca ABD, İsrail ve onların müttefiklerine kısıtlandığını açıkladı. 14.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-14T20:40+0300
dünya
abbas arakçi
i̇ran
hürmüz boğazı
abd
i̇srail
tanker
gemi
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103536380_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_7b5eca26fa25eb6cda8cf580ef9697dc.jpg
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, MS Now’a verdiği demeçte Hürmüz Boğazı’nın yalnızca ABD, İsrail ve müttefiklerine ait tankerler ile gemilere kapalı olduğunu, diğer ülkelerin serbestçe geçiş yapabileceğini söyledi.Bakan, bölgedeki deniz güvenliğiyle ilgili ülkelerin sahip olduğu endişelerin İran ile bağlantılı olmadığını da vurguladı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, bazı Avrupa ve Asya ülkelerine Hürmüz Boğazı’na savaş gemileri gönderme çağrısında bulunmuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103536380_0:0:907:680_1920x0_80_0_0_92b923e2cbb663291c6b62d57dae31ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, MS Now’a verdiği demeçte Hürmüz Boğazı’nın yalnızca ABD, İsrail ve müttefiklerine ait tankerler ile gemilere kapalı olduğunu, diğer ülkelerin serbestçe geçiş yapabileceğini söyledi.
Aslında Hürmüz Boğazı açık. Sadece düşmanlarımıza ait tankerler ve gemiler için kapalı. Bize saldıranlar ve onların müttefikleri için geçerli bu durum. Diğerleri serbestçe geçebilir.
Bakan, bölgedeki deniz güvenliğiyle ilgili ülkelerin sahip olduğu endişelerin İran ile bağlantılı olmadığını da vurguladı.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, bazı Avrupa ve Asya ülkelerine Hürmüz Boğazı’na savaş gemileri gönderme çağrısında bulunmuştu.