ABD’li Senatör Murphy: Trump yönetimi, İran’a yönelik operasyonun kontrolünü kaybetti
ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, Trump yönetiminin İran'a karşı yürütülen askeri operasyon üzerindeki kontrolü kaybettiğini belirtti. 14.03.2026, Sputnik Türkiye
Pentagon ve Beyaz Saray’da yapılan kapalı brifinglere katılan ABD’li senatör Chris Murphy, X hesabından yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin İran’ın karşılık verme kapasitesini “yanlış hesapladığını” belirterek, Başkan Trump’ın çatışmayı bitirmeye yönelik bir stratejisi olmadığını ve krizin daha da genişleyebileceğini vurguladı.Murphy, ABD Başkanı’nın çatışmayı sonlandırmaya yönelik net bir stratejisi bulunmadığını belirterek, gerilimin daha da yayılma ihtimaline dikkat çekti. Senatör, olası bir ABD kara harekatının binlerce Amerikan askerinin hayatına mal olabileceği uyarısında bulundu.
