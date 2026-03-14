ABD Başkanı Trump: Hürmüz Boğazı üzerinden petrol tedarik eden ülkeler bu geçidin güvenliğini sağlamalı
ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin 'buradan petrol tedarik eden ülkeler tarafından' sağlanması gerektiğini belirtti. 14.03.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünya petrolünün önemli bir payının taşındığı Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin nasıl sağlanması gerektiğine dair görüşlerini paylaştı.Paylaşımında ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına değinen Trump, "ABD, İran'ı hem askeri ve ekonomik açıdan hem de diğer her bakımdan yenilgiye uğratmış ve tamamen darmadağın etmiştir" iddiasında bulundu.Trump, "Hürmüz Boğazı üzerinden petrol tedarik eden ülkeler bu geçidin güvenliğini sağlamalıdır" yorumunu yaparak ABD'nin de bu ülkelere büyük ölçüde yardım edeceğini belirtti."ABD ayrıca, her şeyin hızlı, sorunsuz ve iyi bir şekilde ilerlemesi adına söz konusu ülkelerle koordinasyon içinde çalışacaktır" ifadesini kullanan Trump, bu sürecin başından itibaren bir ekip çalışması şeklinde olması gerektiğini ancak bundan sonra 'öyle olacağını' vurguladı.ABD Başkanı, bu yönde ortaya konacak çabanın dünyayı 'uyum, güvenlik ve kalıcı barış paydasında bir araya getireceği' görüşüne yer verdi.
ortadoğu, hürmüz boğazı, abd, i̇ran
