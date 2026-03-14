https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/abd-baskani-trump-hurmuz-bogazi-uzerinden-petrol-tedarik-eden-ulkeler-bu-gecidin-guvenligini-1104258123.html

ABD Başkanı Trump: Hürmüz Boğazı üzerinden petrol tedarik eden ülkeler bu geçidin güvenliğini sağlamalı

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin 'buradan petrol tedarik eden ülkeler tarafından' sağlanması gerektiğini belirtti. 14.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-14T22:59+0300

poli̇ti̇ka

ortadoğu

hürmüz boğazı

abd

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103781052_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e2b208b95382c23ffeb3066ce79a69c7.jpg

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünya petrolünün önemli bir payının taşındığı Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin nasıl sağlanması gerektiğine dair görüşlerini paylaştı.Paylaşımında ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına değinen Trump, "ABD, İran'ı hem askeri ve ekonomik açıdan hem de diğer her bakımdan yenilgiye uğratmış ve tamamen darmadağın etmiştir" iddiasında bulundu.Trump, "Hürmüz Boğazı üzerinden petrol tedarik eden ülkeler bu geçidin güvenliğini sağlamalıdır" yorumunu yaparak ABD'nin de bu ülkelere büyük ölçüde yardım edeceğini belirtti."ABD ayrıca, her şeyin hızlı, sorunsuz ve iyi bir şekilde ilerlemesi adına söz konusu ülkelerle koordinasyon içinde çalışacaktır" ifadesini kullanan Trump, bu sürecin başından itibaren bir ekip çalışması şeklinde olması gerektiğini ancak bundan sonra 'öyle olacağını' vurguladı.ABD Başkanı, bu yönde ortaya konacak çabanın dünyayı 'uyum, güvenlik ve kalıcı barış paydasında bir araya getireceği' görüşüne yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/trump-bircok-ulke-hurmuz-bogazini-acik-tutmak-icin-savas-gemisi-gonderecek-1104254574.html

hürmüz boğazı

abd

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

