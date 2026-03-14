ABD’den Venezuela petrolünün ABD'ye ithalatına izin
ABD Hazine Bakanlığı, yeni genel lisans kapsamında Venezuela menşeli petrol ve petrokimya ürünlerinin ABD’ye ithalatını içeren bazı işlemlere izin verdi. 14.03.2026, Sputnik Türkiye
04:51 14.03.2026
ABD Hazine Bakanlığı, yeni genel lisans kapsamında Venezuela menşeli petrol ve petrokimya ürünlerinin ABD’ye ithalatını içeren bazı işlemlere izin verdi.
ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ABD, Venezuela menşeli petrolü içeren bazı faaliyetlere izin verdi. Bu faaliyetler arasında Venezuelalı devlet petrol ve doğalgaz şirketi PdSVA ile ABD'ye petrol ithalatı için yapılan işlemler de yer alıyor.
Hazine Bakanlığı'nın genel lisansında, şu ifadeler yer alıyor:
"Yeni verilen lisans, Venezuela Hükümeti, Petroleos de Venezuela (PdSVA) veya iştirakleriyle, Venezuela menşeli petrolün (bu petrolün rafinerisi de dahil olmak üzere) veya Venezuela menşeli petrokimya ürünlerinin ABD'ye ithalatı için ihracatı, yeniden ihracatı, satışı, yeniden satışı, tedariki, depolanması, pazarlanması, satın alınması, teslimi veya taşınmasıyla ilgili işlemleri yetkilendirmektedir"
Hazine Bakanlığı, bu tür işlemler için yapılacak her türlü sözleşmenin ABD yasalarına tabi olması gerektiğini belirtti. Ayrıca lisans, Rusya, İran, Kuzey Kore veya Küba'dan bireyler veya kuruluşlarla ilgili her türlü işlemi yasaklıyor.
Aynı zamanda, Venezuela veya ABD yasalarına göre kurulmuş veya yerleşik bir kuruluşun, "doğrudan veya dolaylı olarak, Çin yasalarına göre kurulmuş veya yerleşik bir kişi tarafından sahip olunan veya kontrol edilen ya da bu kişiyle ortak girişim halinde olan" herhangi bir işlemi de yasaklıyor.
Ocak ayı sonunda, Venezuela Ulusal Meclisi, yabancı şirketlerin haklarını genişleten ve devlet şirketi PDVSA'nın azınlık ortağı olsalar bile projeleri bağımsız olarak yönetmelerine, petrol ihraç etmelerine ve satmalarına olanak tanıyan kapsamlı bir petrol mevzuatı reformunu kabul etti. Ülke yetkilileri ayrıca tüm petrol ve doğalgaz sözleşmelerini de gözden geçiriyor.
