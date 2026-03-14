ABD’den Venezuela petrolünün ABD'ye ithalatına izin

ABD’den Venezuela petrolünün ABD'ye ithalatına izin

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanlığı, yeni genel lisans kapsamında Venezuela menşeli petrol ve petrokimya ürünlerinin ABD’ye ithalatını içeren bazı işlemlere izin verdi. 14.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-14T04:51+0300

2026-03-14T04:51+0300

2026-03-14T04:51+0300

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ABD, Venezuela menşeli petrolü içeren bazı faaliyetlere izin verdi. Bu faaliyetler arasında Venezuelalı devlet petrol ve doğalgaz şirketi PdSVA ile ABD'ye petrol ithalatı için yapılan işlemler de yer alıyor.Hazine Bakanlığı'nın genel lisansında, şu ifadeler yer alıyor:Hazine Bakanlığı, bu tür işlemler için yapılacak her türlü sözleşmenin ABD yasalarına tabi olması gerektiğini belirtti. Ayrıca lisans, Rusya, İran, Kuzey Kore veya Küba'dan bireyler veya kuruluşlarla ilgili her türlü işlemi yasaklıyor.Aynı zamanda, Venezuela veya ABD yasalarına göre kurulmuş veya yerleşik bir kuruluşun, "doğrudan veya dolaylı olarak, Çin yasalarına göre kurulmuş veya yerleşik bir kişi tarafından sahip olunan veya kontrol edilen ya da bu kişiyle ortak girişim halinde olan" herhangi bir işlemi de yasaklıyor.Ocak ayı sonunda, Venezuela Ulusal Meclisi, yabancı şirketlerin haklarını genişleten ve devlet şirketi PDVSA'nın azınlık ortağı olsalar bile projeleri bağımsız olarak yönetmelerine, petrol ihraç etmelerine ve satmalarına olanak tanıyan kapsamlı bir petrol mevzuatı reformunu kabul etti. Ülke yetkilileri ayrıca tüm petrol ve doğalgaz sözleşmelerini de gözden geçiriyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, venezuela