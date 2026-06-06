https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/buca-belediye-baskani-gorkem-duman-tutuklandi-1106296853.html

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı

Sputnik Türkiye

İzmir'de Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman... 06.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-06T00:05+0300

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Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve önceki dönem CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42 şüpheli tutuklandı, 12’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/izmirin-buca-belediyesine-operasyon-belediye-baskani-gorkem-duman-gozaltina-alindi-1106145763.html

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