https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/buca-belediye-baskani-gorkem-duman-tutuklandi-1106296853.html
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir'de Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman... 06.06.2026, Sputnik Türkiye
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Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve önceki dönem CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42 şüpheli tutuklandı, 12’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/izmirin-buca-belediyesine-operasyon-belediye-baskani-gorkem-duman-gozaltina-alindi-1106145763.html
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i̇zmir, buca, buca belediyesi, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması
i̇zmir, buca, buca belediyesi, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı
00:05 06.06.2026 (güncellendi: 00:37 06.06.2026)
İzmir'de Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı.
Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve önceki dönem CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42 şüpheli tutuklandı, 12’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.