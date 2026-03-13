Türkiye
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13.03.2026
2026-03-13T03:51+0300
2026-03-13T04:24+0300
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 03.35'te gerçekleşen depremin derinliği 6.37 kilometre olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi, saat 03.35'te Erbaa ilçesinin Pınarbeyli köyünde 5.6 büyüklüğünde ve 5.6 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.Bu depremin ardından, Kandilli Rasathanesi saat 03.47'de Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve 5 kilometre derinliğinde bir sarsıntı daha kaydedildiğini bildirdi.
Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem

03:51 13.03.2026 (güncellendi: 04:24 13.03.2026)
Tokat'ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 03.35'te gerçekleşen depremin derinliği 6.37 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi, saat 03.35'te Erbaa ilçesinin Pınarbeyli köyünde 5.6 büyüklüğünde ve 5.6 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.
Bu depremin ardından, Kandilli Rasathanesi saat 03.47'de Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve 5 kilometre derinliğinde bir sarsıntı daha kaydedildiğini bildirdi.
