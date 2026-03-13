https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/tokatta-55-buyuklugunde-deprem-1104219430.html

Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem

Tokat'ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13.03.2026, Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 03.35'te gerçekleşen depremin derinliği 6.37 kilometre olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi, saat 03.35'te Erbaa ilçesinin Pınarbeyli köyünde 5.6 büyüklüğünde ve 5.6 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.Bu depremin ardından, Kandilli Rasathanesi saat 03.47'de Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve 5 kilometre derinliğinde bir sarsıntı daha kaydedildiğini bildirdi.

