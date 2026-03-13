https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/tokatta-55-buyuklugunde-deprem-1104219430.html
Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Tokat'ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-13T03:51+0300
2026-03-13T03:51+0300
2026-03-13T04:24+0300
son depremler
tokat
niksar
deprem
deprem son dakika
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 03.35'te gerçekleşen depremin derinliği 6.37 kilometre olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi, saat 03.35'te Erbaa ilçesinin Pınarbeyli köyünde 5.6 büyüklüğünde ve 5.6 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.Bu depremin ardından, Kandilli Rasathanesi saat 03.47'de Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve 5 kilometre derinliğinde bir sarsıntı daha kaydedildiğini bildirdi.
tokat
niksar
03:51 13.03.2026 (güncellendi: 04:24 13.03.2026)
Ayrıntılar geliyor
Tokat'ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 03.35'te gerçekleşen depremin derinliği 6.37 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi, saat 03.35'te Erbaa ilçesinin Pınarbeyli köyünde 5.6 büyüklüğünde ve 5.6 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.
Bu depremin ardından, Kandilli Rasathanesi saat 03.47'de Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve 5 kilometre derinliğinde bir sarsıntı daha kaydedildiğini bildirdi.