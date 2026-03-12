https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/afad-duyurdu-ankarada-korkutan-deprem-1104212506.html

AFAD duyurdu: Ankara'da korkutan deprem

Sputnik Türkiye

Ankara Haymana'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12.03.2026, Sputnik Türkiye

AFAD, Ankara Haymana'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Söz konusu deprem, saat 17.49'da ve yerin 7.74 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Çevre illerde de hissedildiAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre Ankara'nın Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.49’da kaydedilen depremin yerin 7.74 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntının Ankara ve çevre ilçelerde hissedildiği öğrenilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

