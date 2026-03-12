https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/afad-duyurdu-ankarada-korkutan-deprem-1104212506.html
AFAD duyurdu: Ankara'da korkutan deprem
AFAD duyurdu: Ankara'da korkutan deprem
Sputnik Türkiye
Ankara Haymana'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-12T17:59+0300
2026-03-12T17:59+0300
2026-03-12T18:08+0300
son depremler
ankara
afad
haymana
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_43554c2e7d90078ab79e8ffcddba8d49.jpg
AFAD, Ankara Haymana'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Söz konusu deprem, saat 17.49'da ve yerin 7.74 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Çevre illerde de hissedildiAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre Ankara'nın Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.49’da kaydedilen depremin yerin 7.74 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntının Ankara ve çevre ilçelerde hissedildiği öğrenilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
ankara
haymana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_18823068f46e69522dfe3731d5031271.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara, afad, haymana, deprem
ankara, afad, haymana, deprem
AFAD duyurdu: Ankara'da korkutan deprem
17:59 12.03.2026 (güncellendi: 18:08 12.03.2026)
Ankara Haymana'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Ankara Haymana'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Söz konusu deprem, saat 17.49'da ve yerin 7.74 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Çevre illerde de hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre Ankara'nın Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.49’da kaydedilen depremin yerin 7.74 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntının Ankara ve çevre ilçelerde hissedildiği öğrenilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.