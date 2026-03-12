Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/afad-duyurdu-ankarada-korkutan-deprem-1104212506.html
AFAD duyurdu: Ankara'da korkutan deprem
AFAD duyurdu: Ankara'da korkutan deprem
Sputnik Türkiye
Ankara Haymana'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-12T17:59+0300
2026-03-12T18:08+0300
son depremler
ankara
afad
haymana
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_43554c2e7d90078ab79e8ffcddba8d49.jpg
AFAD, Ankara Haymana'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Söz konusu deprem, saat 17.49'da ve yerin 7.74 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Çevre illerde de hissedildiAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre Ankara'nın Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.49’da kaydedilen depremin yerin 7.74 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntının Ankara ve çevre ilçelerde hissedildiği öğrenilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
ankara
haymana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_18823068f46e69522dfe3731d5031271.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, afad, haymana, deprem
ankara, afad, haymana, deprem

AFAD duyurdu: Ankara'da korkutan deprem

17:59 12.03.2026 (güncellendi: 18:08 12.03.2026)
Deprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2026
Abone ol
Ankara Haymana'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Ankara Haymana'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Söz konusu deprem, saat 17.49'da ve yerin 7.74 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre Ankara'nın Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.49’da kaydedilen depremin yerin 7.74 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntının Ankara ve çevre ilçelerde hissedildiği öğrenilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала