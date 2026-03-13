https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/tokat-depremi-sonrasi-prof-dr-ahmet-ercandan-dikkat-ceken-uyari-bolge-7-buyuklugune-kadar-deprem-1104223381.html

Tokat depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken uyarı: 'Bölge 7 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir'

Tokat depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken uyarı: 'Bölge 7 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir'

13.03.2026

Tokat’ın Niksar ilçesinde saat 03.35’te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Niksar olan sarsıntının 6,37 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.Deprem, Tokat’ın yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve çevre illerde de hissedildi.4 ilçede eğitime ara verildiTokat’ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Niksar, Erbaa, Başçiftlik ve Reşadiye ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.Ahmet Ercan: Deprem Kuzey Anadolu kırık kuşağı üzerinde oluştuNiksar depremini sosyal medya hesabından değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, şu ifadeleri kullandı:"Saat 3:35’te Tokat Erbaa’da M5,5 büyüklüğünde bir deprem 6,5 km odak derinliğinde gerçekleşmiştir. Deprem kuzey Anadolu kırık kuşağı üzerinde oluşmuştur. Bu bölgedeki yıkım eşik değeri 5,9 ile 6,0 arasında değişmektedir."Prof. Dr. Ercan, depremin büyüklüğünün eşik değerin altında kaldığını belirterek, "Deprem eşik değerden küçük olması nedeniyle yığma taş yapılar dışında yıkıcı, öldürücü olmayacağı kanısındayım." dedi.'Bu bölge her zaman için M6,4 ile M7,0 arasında deprem üretebilir'Bölgede geçmişte yaşanan büyük depremlere dikkat çeken Ercan, "Burada son görülen büyük deprem 1942 M7,0’dır. Bu bölge her zaman için M6,4 ile M7,0 arasında deprem üretebilir." ifadelerini kullandı.Artçı deprem ve öncü deprem değerlendirmesiDepremin ana şok ya da öncü deprem olma ihtimaline ilişkin de değerlendirmede bulunan Ercan, "Bu deprem eğer ana deprem ise ardından gelebilecek en büyük deprem M 4,5 dolayında olup artçı depremler 3 ile dört hafta sürebilir." dedi.Ercan, "Eğer bu deprem bir Öncü deprem ise ana deprem büyüklüğü M6,4, ötesi M7,0’a dek ulaşabilir." ifadelerini de kullandı.'Tokat’ta Erbaa-Niksar-Reşadiye arası oldukça gergin'Sarsıntının sığ olması nedeniyle geniş bir alanda hissedilmesinin beklenen bir durum olduğunu belirten Ercan, "Depremin sığ olması nedeniyle Samsun, Ordu, Giresun, Sivas, Erzincan, Amasya, Merzifon’da duyulmuş olması beklenen bir durumdur." dedi.Prof. Dr. Ercan, bölgedeki gerilime ilişkin değerlendirmesinde, "Tokatta; Erbaa Niksar, Reşadiye arası deprem bakımından oldukça gergindir." ifadelerini kullandı.Gergin alanın çevre illere uzandığını söylediErcan, söz konusu gerginliğin çevre illere uzandığını belirterek, "Bu gerginlik komşu illerde Ordu-Mesudiye, Sivas-Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar Gökova, Erzincan Refahiye Erzincan Üzümlü, Tercan’a doğru uzanırken, batıda da Amasya Merzifon, Dodurga, Oğuzlar, Ladik, Havza, Çankırı’ya doğru uzanan alan gergindir." değerlendirmesini yaptı.

