Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, AB’nin Macaristan ve Slovakya’nın vetolarını aşarak Ukrayna’ya kredi sağlama girişimlerini değerlendirdi.Zaharova, “Brüksel, diğer alanlarda ilerleme kaydedememesi bağlamında, Ukrayna'daki çatışmanın tırmanacağı yönünde bir beklenti içinde” ifadesini kullandı.Avrupa Komisyonu’nun, çatışmanın barışçıl bir çözüme kavuşturulması yönündeki tüm çabaları engellediğini dile getiren Rus diplomat, Brüksel’in Kiev rejimini ayakta tutmak için elinden gelen her şeyi yaptığını belirterek, “Özellikle Macaristan ve Slovakya'yı devre dışı bırakarak Ukrayna'ya kredi verme girişimleri bu durumu kanıtlıyor” dedi.Daha önce, Brüksel’in Kiev'e, petrol sevkiyatını engellemesinden rahatsız olan Budapeşte ve Bratislava'nın onayına gerek duymayan ikili krediler şeklinde fon sağlayacağı bildirilmişti.Ukrayna, Ocak ayı sonunda, Drujba boru hattı üzerinden Macaristan ve Slovakya’ya Rus petrol sevkiyatını durdurmuştu. Macaristan buna karşılık olarak 18 Şubat'ta Ukrayna'ya dizel tedarikini durdurmuş, 20 Şubat'ta da 90 milyar euro’luk AB kredisini engellemişti.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, bu adımların, siyasi nedenlerle transit geçişe engel olan Kiev rejiminin şantajına bir yanıt olarak atıldığını belirterek rejimin, Macaristan’da bir enerji krizi çıkarmaya ve Nisan seçimlerini etkilemeye çalıştığını kaydetmişti.
