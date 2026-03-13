Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/orban-ab-ve-ukrayna-budapestede-iktidari-degistirmeyi-hedefleyen-bir-komploicinde-1104247864.html
Orban: AB ve Ukrayna, Budapeşte’de iktidarı değiştirmeyi hedefleyen bir ‘komplo’içinde
Orban: AB ve Ukrayna, Budapeşte’de iktidarı değiştirmeyi hedefleyen bir ‘komplo’içinde
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği(AB) ve Ukrayna arasında Budapeşte’ye karşı bir “komplo” yürütüldüğünü öne sürdü. 13.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-13T23:45+0300
2026-03-13T23:45+0300
dünya
viktor orban
macaristan
ukrayna
brüksel
kiev
ab
avrupa
komplo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0c/1093603991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aa692ddcdf120c76220ebccec152a93f.jpg
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Alman gazetesi Welt için kaleme aldığı makalede, AB ve Ukrayna arasında ülkesine karşı “açık bir işbirliği” olduğunu belirterek, yaklaşan seçimler öncesi egemen dış politika izleyen mevcut hükümetin yerine, Brüksel ve Kiev’in taleplerini yerine getirecek bir yönetim getirilmek istendiğini vurguladı.Macaristan’ın Kiev’e yönelik 90 milyar euroluk kredi paketine vetosuna da değinen Orban, bu kararın “sağduyudan kaynaklandığını” belirterek, söz konusu kredinin, önceki Alman mali politikalarıyla çeliştiğini ve gerçekte “ortak bir Avrupa borçlanması” anlamına geldiğini ifade etti.Orban, Ukrayna’ya finansal desteğe karşı duruşunun aynı zamanda enerji güvenliğiyle de ilgili olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/macaristandan-abye-rus-petrolu-cikisi-zelenkiyin-borusunu-calmayi-birakin-1104232108.html
macaristan
ukrayna
brüksel
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0c/1093603991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_caa550cbf49de2b7335273f39b65501e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
viktor orban, macaristan, ukrayna, brüksel, kiev, ab, avrupa, komplo
viktor orban, macaristan, ukrayna, brüksel, kiev, ab, avrupa, komplo

Orban: AB ve Ukrayna, Budapeşte’de iktidarı değiştirmeyi hedefleyen bir ‘komplo’içinde

23:45 13.03.2026
© AP Photo / Denes ErdosViktor Orbán
Viktor Orbán - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Abone ol
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği(AB) ve Ukrayna arasında Budapeşte’ye karşı bir “komplo” yürütüldüğünü öne sürdü.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Alman gazetesi Welt için kaleme aldığı makalede, AB ve Ukrayna arasında ülkesine karşı “açık bir işbirliği” olduğunu belirterek, yaklaşan seçimler öncesi egemen dış politika izleyen mevcut hükümetin yerine, Brüksel ve Kiev’in taleplerini yerine getirecek bir yönetim getirilmek istendiğini vurguladı.

Brüksel ile Kiev arasındaki komplo açık ve sebebi de ortada. Seçimler yaklaşıyor ve hem Brüksel hem de Ukrayna, egemen bir dış politika izleyen mevcut Macar hükümeti yerine, Kiev ve Brüksel’in taleplerini yerine getirecek bir hükümetin iş başına gelmesiyle çıkarlarının korunacağını düşünüyor.

Benim görevim bunun olmasını engellemek ve Macar seçmenleriyle birlikte tam da bunu yapmaya niyetliyim.

Macaristan’ın Kiev’e yönelik 90 milyar euroluk kredi paketine vetosuna da değinen Orban, bu kararın “sağduyudan kaynaklandığını” belirterek, söz konusu kredinin, önceki Alman mali politikalarıyla çeliştiğini ve gerçekte “ortak bir Avrupa borçlanması” anlamına geldiğini ifade etti.
Orban, Ukrayna’ya finansal desteğe karşı duruşunun aynı zamanda enerji güvenliğiyle de ilgili olduğunu belirtti.
Macaristan'ın demokratik olarak seçilmiş hükümetinin, Drujba petrol boru hattını kapatarak Macar vatandaşları için varoluşsal bir tehdit oluşturan bir devleti destekleme hakkı, yetkisi veya gerekçesi yoktur.
El ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2026
UKRAYNA KRİZİ
Macaristan’dan AB’ye 'Rus petrolü' çıkışı: 'Zelenkiy’in borusunu çalmayı bırakın'
13:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала