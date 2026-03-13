Orban: AB ve Ukrayna, Budapeşte’de iktidarı değiştirmeyi hedefleyen bir ‘komplo’içinde
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği(AB) ve Ukrayna arasında Budapeşte'ye karşı bir "komplo" yürütüldüğünü öne sürdü.
dünya
viktor orban
macaristan
ukrayna
brüksel
kiev
ab
avrupa
komplo
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Alman gazetesi Welt için kaleme aldığı makalede, AB ve Ukrayna arasında ülkesine karşı “açık bir işbirliği” olduğunu belirterek, yaklaşan seçimler öncesi egemen dış politika izleyen mevcut hükümetin yerine, Brüksel ve Kiev’in taleplerini yerine getirecek bir yönetim getirilmek istendiğini vurguladı.Macaristan’ın Kiev’e yönelik 90 milyar euroluk kredi paketine vetosuna da değinen Orban, bu kararın “sağduyudan kaynaklandığını” belirterek, söz konusu kredinin, önceki Alman mali politikalarıyla çeliştiğini ve gerçekte “ortak bir Avrupa borçlanması” anlamına geldiğini ifade etti.Orban, Ukrayna’ya finansal desteğe karşı duruşunun aynı zamanda enerji güvenliğiyle de ilgili olduğunu belirtti.
Brüksel ile Kiev arasındaki komplo açık ve sebebi de ortada. Seçimler yaklaşıyor ve hem Brüksel hem de Ukrayna, egemen bir dış politika izleyen mevcut Macar hükümeti yerine, Kiev ve Brüksel’in taleplerini yerine getirecek bir hükümetin iş başına gelmesiyle çıkarlarının korunacağını düşünüyor.
Benim görevim bunun olmasını engellemek ve Macar seçmenleriyle birlikte tam da bunu yapmaya niyetliyim.
Macaristan’ın Kiev’e yönelik 90 milyar euroluk kredi paketine vetosuna da değinen Orban, bu kararın “sağduyudan kaynaklandığını” belirterek, söz konusu kredinin, önceki Alman mali politikalarıyla çeliştiğini ve gerçekte “ortak bir Avrupa borçlanması” anlamına geldiğini ifade etti.
Orban, Ukrayna’ya finansal desteğe karşı duruşunun aynı zamanda enerji güvenliğiyle de ilgili olduğunu belirtti.
Macaristan'ın demokratik olarak seçilmiş hükümetinin, Drujba petrol boru hattını kapatarak Macar vatandaşları için varoluşsal bir tehdit oluşturan bir devleti destekleme hakkı, yetkisi veya gerekçesi yoktur.