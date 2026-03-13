https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/macaristandan-abye-rus-petrolu-cikisi-zelenkiyin-borusunu-calmayi-birakin-1104232108.html

Macaristan’dan AB’ye 'Rus petrolü' çıkışı: 'Zelenkiy’in borusunu çalmayı bırakın'

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ABD'nin Rus petrolü ithalatına yönelik yaptırımları gevşetmesine atıfta bulunarak AB'ye aynı yönde adım atma çağrısı... 13.03.2026, Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, AB'ye seslenerek, ABD’nin örneğini takip etmeleri ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in şantajlarına boyun eğmek yerine Rus petrolüne yönelik yaptırımları geçici olarak gevşetmeleri çağrısında bulundu.Szijjarto, Facebook hesabı üzerinden yayınladığı video mesajında şu ifadeleri kullandı:Bakan, Macaristan’ın bu konudaki tavrının net olduğunu vurgulayarak; Brüksel’in kararlarını Zelenskiy’in baskılarıyla değil, rasyonel bir temelde alması gerektiğini ve ABD'nin yaptığı gibi yaptırımları askıya alması gerektiğini belirtti.Macaristan'ın bu çıkışı, ABD'nin 12 Mart 2026'da yayınladığı 134 numaralı Genel Lisans ile Rus petrolüne yönelik yaptırımları piyasayı dengelemek adına geçici olarak esnetmesine dayanıyor. Budapeşte, Washington bu pragmatik adımı atarken, Brüksel’in Ukrayna'nın şantajlarına boyun eğerek enerji ambargosunda ısrar etmesinin Avrupa ekonomisine zarar verdiğini savunuyor. Özellikle Ukrayna topraklarından geçen Drujba petrol boru hattındaki sevkiyat krizinin ve Ortadoğu'daki gerilim nedeniyle yükselen küresel petrol fiyatlarının Macaristan'ın enerji güvenliğini tehdit etmesi, Budapeşte'nin yaptırımların derhal askıya alınması yönündeki baskısını artırıyor.

