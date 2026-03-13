FIFA duyurdu: 2026 Dünya Kupası öncesi kurallar değişti
Sputnik Türkiye
FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesinde oyunu hızlandırmak amacıyla futbol kurallarında değişiklikleri onayladı. Yeni düzenlemeler, oyuncu değişiklikleri, oyun...
2026-03-13T22:06+0300
FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesinde oyunu hızlandırmak amacıyla futbol kurallarında değişiklikleri onayladı. Yeni düzenlemeler, oyuncu değişiklikleri, oyun başlatmaları, sakatlık tedavisi ve Video Yardımcı Hakem (VAR) kullanımına odaklanıyor.
11 Haziran – 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için FIFA yeni kurallar getirdi.
Oyuncu değişikliği kuralına göre, oyundan çıkan oyuncular sahayı 10 saniye içinde terk etmek zorunda olacak. Daha uzun süren çıkışlarda, yerlerine gelen oyuncu sahaya girmek için bir dakika beklemek zorunda kalacak. Bu uygulama, oyuncuların bilerek oyunu yavaşlatmasını engellemeyi amaçlıyor.
Oyun başlatmalarında da değişiklikler yapıldı. Takımlar artık taç atışı veya kaleden oyun başlatmak için beş saniye süreye sahip olacak; sürenin aşılması durumunda top karşı takıma verilecek. Bu önlem, oyunun akışını hızlandırmayı hedefliyor.
Saha içi sakatlık tedavisinde de yeni kurallar getirildi. Maç sırasında tedavi gören oyuncular sahayı terk edecek ve oyunun yeniden başlamasından bir dakika sonra sahaya dönebilecek. Bu değişikliğin, oyuncuların uzun süre yerde kalarak oyunun ritmini bozmasının önüne geçmesi bekleniyor.
VAR sistemi de yetkilerini genişletecek. Artık ikinci sarı kart kararları ve köşe vuruşları, açık bir hata olması durumunda VAR tarafından incelenebilecek. Bu düzenleme, maç hakemlerine oyunun sonucunu etkileyebilecek önemli kararları düzeltme imkanı sağlayacak.