https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/fenerbahce-kulubu-baskani-sadettin-saran-galatasarayin-kollandigina-inaniyorum-1104239929.html

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, "Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum." dedi. 13.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-13T16:26+0300

2026-03-13T16:26+0300

2026-03-13T16:26+0300

spor

fenerbahçe

sadettin saran

galatasaray

hakem

şampiyonluk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100568159_0:116:2048:1268_1920x0_80_0_0_0fc94ace0300688a84d3c230d8db00c6.jpg

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübü takip eden basın mensuplarıyla bir araya geldi.Burada açıklamalarda bulunan ve soruları yanıtlayan Başkan Saran, "Şu anda Fenerbahçe'den başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ne şirketlerim ne de işim. Birinci önceliğim ailem, ikinci önceliğim Fenerbahçe. Tamamen takıma odaklıyız. O yüzden seçim konuşmanın bir faydası yok. Mayısa kadar konuşmayı düşünmüyorum." dedi."Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum"Sadettin Saran, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray'ın kollandığına inandığını söyledi.Sadece adil rekabet istediklerini yineleyen Saran, "Skriniar sakatlanmasa, Alvarez ameliyat olmasa biz yine 3 puan öndeydik o yüzden bunu sadece hakemlere bağlamak benim tarzım değil. Ben bahanelere sığınan bir insan değilim ama bu demek değil ki bir haksızlık yok. Evet ben Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum.” şeklinde görüş belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/galatasaray-liverpool-macinin-ardindan-okan-buruk-bu-macin-daha-farkli-bir-hikayesi-vardi-1104161782.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe kulübü başkanı sadettin saran: galatasaray'ın kollandığına inanıyorum