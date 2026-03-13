https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/fenerbahce-kulubu-baskani-sadettin-saran-galatasarayin-kollandigina-inaniyorum-1104239929.html
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum
13.03.2026
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübü takip eden basın mensuplarıyla bir araya geldi.Burada açıklamalarda bulunan ve soruları yanıtlayan Başkan Saran, "Şu anda Fenerbahçe'den başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ne şirketlerim ne de işim. Birinci önceliğim ailem, ikinci önceliğim Fenerbahçe. Tamamen takıma odaklıyız. O yüzden seçim konuşmanın bir faydası yok. Mayısa kadar konuşmayı düşünmüyorum." dedi."Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum"Sadettin Saran, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray'ın kollandığına inandığını söyledi.Sadece adil rekabet istediklerini yineleyen Saran, "Skriniar sakatlanmasa, Alvarez ameliyat olmasa biz yine 3 puan öndeydik o yüzden bunu sadece hakemlere bağlamak benim tarzım değil. Ben bahanelere sığınan bir insan değilim ama bu demek değil ki bir haksızlık yok. Evet ben Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum.” şeklinde görüş belirtti.
