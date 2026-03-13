Cezayirli uzman: Ukrayna’nın Rus enerji hatlarına saldırılarının amacı AB’yi Rus gazından tamamen koparmak

Cezayirli güvenlik uzmanı Akram Kharief, Ukrayna’nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırıları ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve ailesine yönelen... 13.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-13T17:15+0300

Cezayirli güvenlik uzmanı Akram Kharief, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede Macaristan’ın Rusya ile sahip olduğu yakın enerji bağları ve Budapeşte-Moskova ilişkilerinin iyi seyrinin Ukrayna açısından “ciddi bir sorun” haline geldiğini söyledi.Kharief, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve ailesine yönelik tehditlerin, Kiev’in Budapeşte üzerindeki baskısının bir parçası olduğunu ifade etti. Uzman, Macaristan’ın son aylarda Avrupa Konseyi’nde Ukrayna’ya askeri sevkiyat ve mali yardım sağlanmasına ilişkin oylamaları engellediğini hatırlattı.Kharief, Ukrayna’dan gelen saldırı ve tehditlerin amacının, Avrupa ülkelerini Kiev’e askeri yardımı sürdürmeye ve Rusya ile mücadelesinde Ukrayna’yı desteklemeye zorlamak olduğunu vurguladı.Uzman, Ukrayna’nın Rus enerji tesislerine yönelik saldırılarının iki stratejik hedef taşıdığını belirtti. Buna göre ilk hedef, Devlet Başkanı Vladimir Putin etrafında kenetlenen ve ona güçlü bir destek veren Rus toplumuna baskı uygulamak yoluyla bu desteği zayıflatmak. Kharief’e göre bu toplumsal dayanışma, Kiev için ciddi bir problem oluşturuyor. İkinci hedef ise Moskova’ya ağır maddi zarar vermek.Kharief, Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki enerji hatlarına, ‘Russskaya’ istasyonu da dahil olmak üzere, saldırı girişimlerinin Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle yaşanan mevcut enerji krizi ve gaz-petrol yetersizliği ortamında yürütülen “sinsi bir planın” parçası olduğunu kaydetti. Bu stratejinin amacının, AB ülkelerinin Rus enerjisine geri dönme ihtimalini tamamen ortadan kaldırmak ve bu seçeneği kesin biçimde kapatmak olduğunu dile getirdi.Cezayirli uzman, Kiev’in Avrupa devletlerine dönük baskı ve doğrudan tehdit taktikleri ile enerji tesislerine yapılan saldırıların, Ukrayna’nın müttefikleriyle ilişkilerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Kharief, bu durumun özellikle Ukrayna’yı aktif biçimde destekleyen Almanya ve Fransa gibi ülkelerle ilişkileri zedeleyebileceğini belirtti.

