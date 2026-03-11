Türkiye
Rusya’nın güneyinde Gazprom’a ait kompresör istasyonuna saldırı düzenlendi
Rusya’nın güneyinde Gazprom’a ait kompresör istasyonuna saldırı düzenlendi
Gazprom, Rusya’nın güneyindeki ‘Russkaya’ kompresör istasyonuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. Son iki haftada bölgedeki tesislere toplam 12 saldırı... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
Rus enerji devi Gazprom, Rusya’nın güneyinde bulunan ‘Russkaya’ kompresör istasyonuna saldırı düzenlendiğini bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, daha önce de ‘Beregovaya’ ve ‘Kazaçya’ kompresör istasyonlarına yönelik saldırılar tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, 24 Şubat’tan bu yana son iki hafta içinde Rusya’nın güneyindeki tesislerinin toplam 12 kez saldırıya uğradığı, bu tesislerin ‘Türk Akım2' ve ‘Mavi Akım’ üzerinden yapılan ihracat sevkiyatlarının güvenilirliğini sağladığını vurgulandı.Gerçekleştirilen tüm saldırıların başarıyla püskürtüldüğü kaydedildi.Russkaya istasyonu, Krasnodar Bölgesi'nin Anapa ilçesinde, kıyıdan beş kilometre uzaklıkta yer alıyor. İstasyon, ‘Türk Akımı’ üzerinden gaz sevkiyatlarının başlangıç noktası konumunda.Rusya Savunma Bakanlığı, saldırının arkasında Kiev'in olduğunu ve amacın Avrupalı tüketicilere gaz sevkiyatını engellemek olduğunu belirtti. Bakanlık ayrıca, 'Russkaya' istasyonu bölgesinde on İHA'nın (insansız hava aracı) düşürüldüğünü ve istasyonun zarar görmedipi bilgisini paylaştı.
17:37 11.03.2026 (güncellendi: 17:55 11.03.2026)
