TFF VAR Koordinatörü Capela’dan Beşiktaş iddialarına yanıt

TFF VAR Koordinatörü Joao Capela, Beşiktaş'ın VAR hakkındaki iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. 12.03.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu VAR Koordinatörü Joao Capela, hakem eğitmeni Jouni Hyytia'yla birlikte TRT Spor’a konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Capela, Beşiktaş’ın devre aralarında VAR hakemleriyle, maç sırasında ise AVAR hakemleriyle görüşüldüğüne dair iddialarını reddederek, “Böyle bir şey yok. Tüm iddiaları reddediyorum. Gözlem odamızda kamera var ve her şey kaydediliyor. Maç sırasında ve devre arasında görüşmüyoruz, müdahalede bulunmuyoruz” dedi.VAR odasındaki tüm süreçlerin kayıt altına alındığını vurgulayan Capela, maç sonrasında yalnızca teknik değerlendirmeler yaptıklarını belirterek, “Bu tip komplo teorileri futbola hizmet etmez” ifadelerini kullandı.Capela ayrıca, hakkında dile getirilen suçlamaların sürmesi halinde konuyu avukatlarıyla değerlendirebileceğini de söyledi.

