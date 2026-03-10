https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/serdal-adali-efendi-besiktas-donemi-bitti-1104130584.html
Serdal Adalı: Efendi Beşiktaş dönemi bitti
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem ve VAR kararlarına tepki göstererek, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun istifa etmesi gerektiğini söyledi. 10.03.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104130410_0:269:3072:1997_1920x0_80_0_0_b5ddaa30084c39a3fba1f8af6c9460e6.jpg
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, katıldığı bir televizyon yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.Başkan Adalı, “MHK’de görev alan Portekizli VAR eğitmenleriyle ilgili büyük şüphelerim var. Portekiz’den de bu isimler için görüşmeler yaptım. O ekibin dürüst olduğuna inanmıyorum. Bir an önce görevi bırakmalarını istiyorum. O koridorun ve odanın maç anındaki kamera görüntüleri kamuoyuna açıklansın. Portekizli eğitimcilerle ilgili her türlü araştırma yapılmalı. TFF’ye bu konuda başvurumuzu yaptık, yanıt bekliyoruz. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etmeli. Kuruluna hakim olamıyor'' dedi.Adalı, “Efendi Beşiktaş dönemi bitti. Artık kimse Beşiktaş’tan efendilik falan beklemesin. Ali Koç 7 sene uğraştı ama yapamadı. Senelerdir dile getirilen bir problem var. VAR’da bu kadar hata olur mu ve hep bu hatalar bize mi olur?” ifadelerini kullandı.Başkan Adalı, "Fenerbahçe'ye de benzerleri yapılıyor. Onları savunmak bana düşmez ama son iki haftadır onlar da VAR'da boğulmuş" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/besiktas-galatasaray-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1104029998.html
2026
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104130410_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98c34e1b56e9b42101a247a74a0a5f4d.jpg
