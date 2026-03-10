https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/serdal-adali-efendi-besiktas-donemi-bitti-1104130584.html

Serdal Adalı: Efendi Beşiktaş dönemi bitti

Serdal Adalı: Efendi Beşiktaş dönemi bitti

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem ve VAR kararlarına tepki göstererek, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun istifa etmesi gerektiğini söyledi. 10.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-10T00:43+0300

2026-03-10T00:43+0300

2026-03-10T00:43+0300

spor

serdal adalı

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

maç

maç yayını

tarihi maç

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104130410_0:269:3072:1997_1920x0_80_0_0_b5ddaa30084c39a3fba1f8af6c9460e6.jpg

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, katıldığı bir televizyon yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.Başkan Adalı, “MHK’de görev alan Portekizli VAR eğitmenleriyle ilgili büyük şüphelerim var. Portekiz’den de bu isimler için görüşmeler yaptım. O ekibin dürüst olduğuna inanmıyorum. Bir an önce görevi bırakmalarını istiyorum. O koridorun ve odanın maç anındaki kamera görüntüleri kamuoyuna açıklansın. Portekizli eğitimcilerle ilgili her türlü araştırma yapılmalı. TFF’ye bu konuda başvurumuzu yaptık, yanıt bekliyoruz. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etmeli. Kuruluna hakim olamıyor'' dedi.Adalı, “Efendi Beşiktaş dönemi bitti. Artık kimse Beşiktaş’tan efendilik falan beklemesin. Ali Koç 7 sene uğraştı ama yapamadı. Senelerdir dile getirilen bir problem var. VAR’da bu kadar hata olur mu ve hep bu hatalar bize mi olur?” ifadelerini kullandı.Başkan Adalı, "Fenerbahçe'ye de benzerleri yapılıyor. Onları savunmak bana düşmez ama son iki haftadır onlar da VAR'da boğulmuş" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/besiktas-galatasaray-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1104029998.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

serdal adalı, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, merkez hakem kurulu (mhk), mhk