https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/szijjarto-ukrayna-macaristana-tam-enerji-ablokaji-uygulamaya-calisiyor-1104211507.html
Szijjarto: Ukrayna, Macaristan’a tam enerji blokajı uygulamaya çalışıyor
Szijjarto: Ukrayna, Macaristan’a tam enerji blokajı uygulamaya çalışıyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’yı Macaristan’a karşı “tam bir enerji ablukası” kurmaya çalışmakla suçladı. 12.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-12T17:23+0300
2026-03-12T17:23+0300
2026-03-12T17:26+0300
dünya
peter szijjarto
macaristan
ukrayna
rus petrolü
drujba petrol boru hattı
türk akım
avrupa komisyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101160817_0:0:1128:634_1920x0_80_0_0_e2846a91548ae5649e40e6a0945c91bf.png
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın önce ‘Drujba’ petrol hattını durdurduğunu, şimdi de ‘TürkAkım’ üzerinden gelen doğalgaz akışını engellemeye çalıştığını belirtti.Szijjarto, sosyal medya üzerinden yayınladığı video mesajında, Ukrayna’nın Rus petrolünü Macaristan’a taşıyan ‘Drujba’ boru hattı üzerinden sevkiyatı durdurduğunu anımsatarak, şimdi de ‘TürkAkım’ doğalgaz boru hattı üzerinden gerçekleşen gaz tedarikini hedef aldığını ifade etti.Öte yandan, söz konusu gelişmelerin ardından Avrupa Komisyonu’nun, ‘Drujba’ boru hattının durumuna ilişkin Ukrayna’dan resmi olarak denetim izni talep ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/orban-ailesine-yonelik-tehditlerin-ardindan-kizlarina-seslendi-ciddiye-alin-ama-korkmayin-1104186521.html
macaristan
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101160817_52:0:1047:746_1920x0_80_0_0_6acffdbc73314411b9fa76d4e121f475.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
peter szijjarto, macaristan, ukrayna, rus petrolü, drujba petrol boru hattı, türk akım, avrupa komisyonu
peter szijjarto, macaristan, ukrayna, rus petrolü, drujba petrol boru hattı, türk akım, avrupa komisyonu
Szijjarto: Ukrayna, Macaristan’a tam enerji blokajı uygulamaya çalışıyor
17:23 12.03.2026 (güncellendi: 17:26 12.03.2026)
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’yı Macaristan’a karşı “tam bir enerji ablukası” kurmaya çalışmakla suçladı.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın önce ‘Drujba’ petrol hattını durdurduğunu, şimdi de ‘TürkAkım’ üzerinden gelen doğalgaz akışını engellemeye çalıştığını belirtti.
Szijjarto, sosyal medya üzerinden yayınladığı video mesajında, Ukrayna’nın Rus petrolünü Macaristan’a taşıyan ‘Drujba’ boru hattı üzerinden sevkiyatı durdurduğunu anımsatarak, şimdi de ‘TürkAkım’ doğalgaz boru hattı üzerinden gerçekleşen gaz tedarikini hedef aldığını ifade etti.
Ukrayna, Macaristan’a karşı total bir enerji ablukası uygulamak istiyor. Ukraynalılar halihazırda petrol sevkiyatımızı engelliyor, şimdi de doğalgaz tedarikimizi durdurmaya çalışıyorlar. Macaristan’ın enerjiye erişimini tamamen imkansız hale getirmek istiyorlar.
Öte yandan, söz konusu gelişmelerin ardından Avrupa Komisyonu’nun, ‘Drujba’ boru hattının durumuna ilişkin Ukrayna’dan resmi olarak denetim izni talep ettiği bildirildi.