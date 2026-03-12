Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/szijjarto-ukrayna-macaristana-tam-enerji-ablokaji-uygulamaya-calisiyor-1104211507.html
Szijjarto: Ukrayna, Macaristan’a tam enerji blokajı uygulamaya çalışıyor
Szijjarto: Ukrayna, Macaristan’a tam enerji blokajı uygulamaya çalışıyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’yı Macaristan’a karşı “tam bir enerji ablukası” kurmaya çalışmakla suçladı. 12.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-12T17:23+0300
2026-03-12T17:26+0300
dünya
peter szijjarto
macaristan
ukrayna
rus petrolü
drujba petrol boru hattı
türk akım
avrupa komisyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101160817_0:0:1128:634_1920x0_80_0_0_e2846a91548ae5649e40e6a0945c91bf.png
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın önce ‘Drujba’ petrol hattını durdurduğunu, şimdi de ‘TürkAkım’ üzerinden gelen doğalgaz akışını engellemeye çalıştığını belirtti.Szijjarto, sosyal medya üzerinden yayınladığı video mesajında, Ukrayna’nın Rus petrolünü Macaristan’a taşıyan ‘Drujba’ boru hattı üzerinden sevkiyatı durdurduğunu anımsatarak, şimdi de ‘TürkAkım’ doğalgaz boru hattı üzerinden gerçekleşen gaz tedarikini hedef aldığını ifade etti.Öte yandan, söz konusu gelişmelerin ardından Avrupa Komisyonu’nun, ‘Drujba’ boru hattının durumuna ilişkin Ukrayna’dan resmi olarak denetim izni talep ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/orban-ailesine-yonelik-tehditlerin-ardindan-kizlarina-seslendi-ciddiye-alin-ama-korkmayin-1104186521.html
macaristan
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101160817_52:0:1047:746_1920x0_80_0_0_6acffdbc73314411b9fa76d4e121f475.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
peter szijjarto, macaristan, ukrayna, rus petrolü, drujba petrol boru hattı, türk akım, avrupa komisyonu
peter szijjarto, macaristan, ukrayna, rus petrolü, drujba petrol boru hattı, türk akım, avrupa komisyonu

Szijjarto: Ukrayna, Macaristan’a tam enerji blokajı uygulamaya çalışıyor

17:23 12.03.2026 (güncellendi: 17:26 12.03.2026)
© Sputnik / Кирилл ЗыковPeter Szijjarto
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2026
© Sputnik / Кирилл Зыков
Abone ol
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’yı Macaristan’a karşı “tam bir enerji ablukası” kurmaya çalışmakla suçladı.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın önce ‘Drujba’ petrol hattını durdurduğunu, şimdi de ‘TürkAkım’ üzerinden gelen doğalgaz akışını engellemeye çalıştığını belirtti.
Szijjarto, sosyal medya üzerinden yayınladığı video mesajında, Ukrayna’nın Rus petrolünü Macaristan’a taşıyan ‘Drujba’ boru hattı üzerinden sevkiyatı durdurduğunu anımsatarak, şimdi de ‘TürkAkım’ doğalgaz boru hattı üzerinden gerçekleşen gaz tedarikini hedef aldığını ifade etti.
Ukrayna, Macaristan’a karşı total bir enerji ablukası uygulamak istiyor. Ukraynalılar halihazırda petrol sevkiyatımızı engelliyor, şimdi de doğalgaz tedarikimizi durdurmaya çalışıyorlar. Macaristan’ın enerjiye erişimini tamamen imkansız hale getirmek istiyorlar.
Öte yandan, söz konusu gelişmelerin ardından Avrupa Komisyonu’nun, ‘Drujba’ boru hattının durumuna ilişkin Ukrayna’dan resmi olarak denetim izni talep ettiği bildirildi.
Viktor Orbán - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2026
DÜNYA
Orban ailesine yönelik tehditlerin ardından kızlarına seslendi: Ciddiye alın ama korkmayın
Dün, 22:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала