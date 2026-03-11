https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/orban-ailesine-yonelik-tehditlerin-ardindan-kizlarina-seslendi-ciddiye-alin-ama-korkmayin-1104186521.html

Orban ailesine yönelik tehditlerin ardından kızlarına seslendi: Ciddiye alın ama korkmayın

Orban ailesine yönelik tehditlerin ardından kızlarına seslendi: Ciddiye alın ama korkmayın

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) generali Grigori Omelçenko'nun kendisi ve ailesine yönelik tehditleri sonrası kızlarını... 11.03.2026

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna tarafından ailesine yöneltildiği belirtilen tehditler sonrası bir video mesaj yayımladı. Orban, Vladimir Zelenskiy’in ardından eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) generali Grigori Omelçenko’nun da kendisine, çocuklarına ve torunlarına yönelik tehditler savurduğunu ifade etti.Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde Orban’ın kızlarını telefonla aradığı, onlardan kendilerine dikkat etmelerini, tehditleri ciddiye almalarını ancak korkmamalarını istediği görüldü. Orban ayrıca, durumu anlayabilecek yaştaki torunlarla da konuşulmasını istedi.Orban mesajında, “Böyle anlarda aile kenetlenir, durumları iyi. Herkesten bu duruma ciddi yaklaşmalarını ama korkmamalarını istedim. Sanırım korkmadılar da. Hayatımızda alışık olmadığımız bir durum olsa da buna uyum sağlamanın bir yolunu bulacağız. Eminim ki eşim bu süreçte kilit bir rol oynayacak” ifadelerini kullandı.Viktor Orban’ın dört kızı ve bir oğlu ile üç erkek ve üç kız olmak üzere altı torunu bulunuyor.

