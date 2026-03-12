Sırp siyasetçi: Kiev rejimi terörü taktik olarak kullanıyor, Orban’a yönelik tehdit terörizmdir
Sırbistan Parlamentosu milletvekili Mitar Kovaç, Ukrayna yönetiminin uzun süredir terörü temel taktiklerden biri olarak kullandığını, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve ailesine yönelik tehditleri ise ‘açık terörizm’ olarak nitelendirdi
Sputnik’e konuşan emekli general ve Sırbistan Parlamentosu üyesi Mitar Kovaç, Kiev yönetiminin sivil hedeflere ve enerji altyapısına yönelik saldırılarla uzun zamandır terör yöntemlerine başvurduğunu söyledi. Kovaç, Ukrayna’nın enerji altyapısına saldırılarında bazı AB ülkelerinin desteği olduğunu ifade etti.
Kovaç, Vladimir Zelenskiy’nin son dönemde Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve ailesine yönelik tehditkar söylemlerini anımstarak, şu değerlendirmede bulundu:
Kiev rejimi daha önce de terörü temel taktiklerinden biri olarak kullanıyordu, ancak bugüne kadar egemen bir devletin başbakanını doğrudan tehdit etmeye cesaret edememişti. Şimdi ise Kiev rejiminin başı, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı ve ailesini açıkça tehdit ediyor.
Kovaç, Kiev'in enerji tedarik altyapılarına yönelik saldırılarla enerji krizini derinleştirmeyi amaçladığını belirterek, şunları söyledi:
Kiev rejimi sivil altyapıya saldırmaktan çekinmiyor ve ‘TürkAkım’ ile ‘Mavi Akım’ boru hatları üzerinden Türkiye’ye gaz taşıyan kompresör istasyonlarını 12 kez imha etmeye çalıştı. Bu saldırılar püskürtüldü, ancak başarılı olsalardı bundan Türkiye etkilenecekti. Üstelik bu, Ukrayna’nın ‘Drujba’ petrol hattını kapatmasından ve Macaristan ile Slovakya’ya petrol sevkiyatını tehlikeye atmasından sonra olacaktı. Kısacası, enerji krizi daha da derinleşebilirdi.
Kovaç, Ukrayna ordusunun enerji merkezlerine yönelik eylemlerinin rastlantısal değil, planlı bir hat olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin enerji tedarik merkezlerine yönelik eylemleri, bunun uzun vadeli bir strateji olduğunu, bu stratejinin çok daha önce benimsendiğini ve bugün hızla yoğunlaştırıldığını gösteriyor. Bana göre Ukrayna, bu konuda başta Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya olmak üzere, Avrupa Birliği içindeki bazı önde gelen ülkelerden destek alıyor.
Kovaç'a göre, Kiev'deki neo-Nazi hükümetinin niteliği, diğer egemen devletlerin temsilcilerine yönelik tutumunu ortaya koyuyor. Zelenskiy'nin, kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi reddeden herhangi bir egemen ülkenin devlet başkanı ya da başbakanına karşı her türlü şiddet yöntemini kullanmaya hazır olması dikkat çekici.
Sırp siyasetçi, Batı’nın Ukrayna’ya yardıma karşı çıkanların ciddi baskı ve tehditlere maruz kaldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ukrayna’ya yapılan mali ya da askeri yardıma karşı çıkan herkes çok ciddi düşmanca eylemlerle yüz yüze kalıyor. Ukraynalı askerlere, Macaristan Başbakanı’nın ve aile üyelerinin adreslerinin verilmesinden söz edilmesi, terörizmden başka bir şey değil. Gerçekten işleyen bir uluslararası hukuk sistemi olsaydı, bu bilgi bile Zelenskiy ve hamilerinin uluslararası düzeyde suçlanması ve itibarsızlaştırılması için yeterli olurdu.