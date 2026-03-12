https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/sirp-siyasetci-kiev-rejimi-teroru-taktik-olarak-kullaniyor-orbana-yonelik-tehdit-terorizmdir-1104215826.html

Sırp siyasetçi: Kiev rejimi terörü taktik olarak kullanıyor, Orban’a yönelik tehdit terörizmdir

12.03.2026

Sputnik’e konuşan emekli general ve Sırbistan Parlamentosu üyesi Mitar Kovaç, Kiev yönetiminin sivil hedeflere ve enerji altyapısına yönelik saldırılarla uzun zamandır terör yöntemlerine başvurduğunu söyledi. Kovaç, Ukrayna’nın enerji altyapısına saldırılarında bazı AB ülkelerinin desteği olduğunu ifade etti.Kovaç, Vladimir Zelenskiy’nin son dönemde Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve ailesine yönelik tehditkar söylemlerini anımstarak, şu değerlendirmede bulundu:Kovaç, Kiev'in enerji tedarik altyapılarına yönelik saldırılarla enerji krizini derinleştirmeyi amaçladığını belirterek, şunları söyledi:Kovaç, Ukrayna ordusunun enerji merkezlerine yönelik eylemlerinin rastlantısal değil, planlı bir hat olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:Kovaç'a göre, Kiev'deki neo-Nazi hükümetinin niteliği, diğer egemen devletlerin temsilcilerine yönelik tutumunu ortaya koyuyor. Zelenskiy'nin, kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi reddeden herhangi bir egemen ülkenin devlet başkanı ya da başbakanına karşı her türlü şiddet yöntemini kullanmaya hazır olması dikkat çekici.Sırp siyasetçi, Batı’nın Ukrayna’ya yardıma karşı çıkanların ciddi baskı ve tehditlere maruz kaldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

