Samsunspor, evinde Rayo Vallecano'ya yenildi: Tur riske girdi
Samsunspor, evinde Rayo Vallecano'ya yenildi: Tur riske girdi
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor, Rayo Vallecano’ya 3-1 mağlup oldu. 12.03.2026, Sputnik Türkiye
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Rayo Vallecano’yu konuk etti.Maçın 15. dakikasında Alemao’nun golüyle konuk ekip 1-0 öne geçti. 21. dakikada Mouandilmadji’nin golüyle Samsunspor eşitliği sağladı. 40'ıncı dakikada Alvaro Garcia’nın golüyle konuk ekip yeniden öne geçerken, 78. dakikada Alemao’nun attığı golle fark ikiye çıktı ve mücadele 3-1 sona erdi.Karadeniz ekibi bu sonuçla turu zora sokarken, UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek finalisti belirleyecek rövanş karşılaşması 19 Mart’ta İspanya’da oynanacak.
samsunspor, rayo vallecano, uefa avrupa konferans ligi, uefa konferans ligi, maç, maç yayını, tarihi maç
Samsunspor, evinde Rayo Vallecano'ya yenildi: Tur riske girdi

23:05 12.03.2026
© AA / Fatih Mehmet Kürkçü
© AA / Fatih Mehmet Kürkçü
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor, Rayo Vallecano’ya 3-1 mağlup oldu.
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Rayo Vallecano’yu konuk etti.
Maçın 15. dakikasında Alemao’nun golüyle konuk ekip 1-0 öne geçti. 21. dakikada Mouandilmadji’nin golüyle Samsunspor eşitliği sağladı. 40'ıncı dakikada Alvaro Garcia’nın golüyle konuk ekip yeniden öne geçerken, 78. dakikada Alemao’nun attığı golle fark ikiye çıktı ve mücadele 3-1 sona erdi.
Karadeniz ekibi bu sonuçla turu zora sokarken, UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek finalisti belirleyecek rövanş karşılaşması 19 Mart’ta İspanya’da oynanacak.
SPOR
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
27 Şubat, 16:23
