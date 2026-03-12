https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/samsunspor-evinde-rayo-vallecanoya-yenildi-tur-riske-girdi-1104217422.html
Samsunspor, evinde Rayo Vallecano'ya yenildi: Tur riske girdi
Samsunspor, evinde Rayo Vallecano'ya yenildi: Tur riske girdi
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor, Rayo Vallecano’ya 3-1 mağlup oldu. 12.03.2026, Sputnik Türkiye
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Rayo Vallecano’yu konuk etti.Maçın 15. dakikasında Alemao’nun golüyle konuk ekip 1-0 öne geçti. 21. dakikada Mouandilmadji’nin golüyle Samsunspor eşitliği sağladı. 40'ıncı dakikada Alvaro Garcia’nın golüyle konuk ekip yeniden öne geçerken, 78. dakikada Alemao’nun attığı golle fark ikiye çıktı ve mücadele 3-1 sona erdi.Karadeniz ekibi bu sonuçla turu zora sokarken, UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek finalisti belirleyecek rövanş karşılaşması 19 Mart’ta İspanya’da oynanacak.
