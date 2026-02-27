Türkiye
SPOR
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Rayo Vallecano ile eşleşti. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekiminde Samsunspor'un rakibi belli oldu. Samsunspor, Rayo Vallecano ile eşleşti.
16:23 27.02.2026
© AA / Erkut KargınUEFA Konferans Ligi Samsunspor
© AA / Erkut Kargın
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekiminde Samsunspor'un rakibi belli oldu. Samsunspor, Rayo Vallecano ile eşleşti.
