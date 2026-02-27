https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/samsunsporun-uefa-konferans-ligindeki-rakibi-belli-oldu--1103872138.html
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Rayo Vallecano ile eşleşti. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T16:23+0300
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekiminde Samsunspor'un rakibi belli oldu. Samsunspor, Rayo Vallecano ile eşleşti.
