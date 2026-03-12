https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/iran-ordusu-israile-ortak-operasyon-duzenledi-1104188433.html
İran ordusu: İsrail'e ortak operasyon düzenledi
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hizbullah ile entegre biçimde İsrail’e yönelik füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Habere göre, Tasnim Haber Ajansı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada operasyonun detaylarına yer verildi.
Açıklamada, saldırının “Gerçek Vaat-4” operasyonu kapsamında yürütüldüğü ve Devrim Muhafızları ile Hizbullah’ın ortak bir askeri harekât gerçekleştirdiği belirtildi.
Operasyon kapsamında Tel Aviv, Hayfa ve Birüssebi’de bulunan askeri üslerin hedef alındığı ifade edildi. Saldırıların yaklaşık 5 saat sürdüğü ve toplamda 50 farklı noktanın vurulduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca operasyon sırasında Devrim Muhafızları’nın Kadr, İmad, Hayberşiken ve Fettah füzelerini kullandığı, Hizbullah’ın ise İHA’lar ve çeşitli füze sistemleriyle saldırıya destek verdiği aktarıldı.
Bunun yanı sıra bölgede bulunan ABD’ye ait El-Azrak ve El-Harç askeri üslerinin de Devrim Muhafızları’nın füzeleriyle hedef alındığı ifade edildi.