ABD, 16 ülke ekonomisine soruşturma başlattı: 'Gümrük tarifeleri uygulanabilir'
ABD, 16 ülke ekonomisine soruşturma başlattı: 'Gümrük tarifeleri uygulanabilir'
Sputnik Türkiye
ABD Ticaret Temsilciliği, aralarında Çin, Avrupa Birliği, Meksika ve Hindistan’ın da bulunduğu 16 ekonominin imalat sektöründeki üretim politikalarını... 12.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
abd
çin
ticaret
abd, çin, ticaret
04:28 12.03.2026 (güncellendi: 04:29 12.03.2026)
© AP Photo / Alex BrandonABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer
ABD Ticaret Temsilciliği, aralarında Çin, Avrupa Birliği, Meksika ve Hindistan’ın da bulunduğu 16 ekonominin imalat sektöründeki üretim politikalarını incelemek üzere 1974 tarihli Ticaret Yasası’nın 301. Bölümü kapsamında soruşturma başlattı.
ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu soruşturmanın imalat sektöründe ortaya çıkan yapısal aşırı kapasite ve üretim politikalarının ABD ticareti üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçladığı bildirildi.
Açıklamaya göre soruşturma kapsamında Çin, Avrupa Birliği, Singapur, İsviçre, Norveç, Endonezya, Malezya, Kamboçya, Tayland, Güney Kore, Vietnam, Tayvan, Bangladeş, Meksika, Japonya ve Hindistan yer alıyor.
ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, yaptığı değerlendirmede, soruşturma sürecinin imalat sektöründe aşırı üretim ve kapasiteye yol açtığı öne sürülen haksız ticaret uygulamalarını ortaya çıkarmasının beklendiğini ifade etti.
Greer ayrıca sürecin kamuya açık ve şeffaf biçimde yürütüleceğini, bu kapsamda yazılı görüşlerin alınacağını ve kamuya açık oturumlar düzenleneceğini belirtti.
Soruşturma boyunca ABD’nin ticaret ortaklarıyla istişarelerin de sürdürüleceğini vurgulayan Greer, USTR’nin değerlendirmeleri sonrası Washington yönetiminin gerekli görmesi halinde gümrük tarifeleri veya farklı ticaret önlemlerini gündeme getirebileceğini kaydetti.
