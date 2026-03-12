https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/ispanyadan-trumpa-rest-abdnin-ticari-tehditlerinden-korkmuyoruz-1104196420.html
İspanya’dan Trump’a rest: 'ABD’nin ticari tehditlerinden korkmuyoruz'
İspanya’dan Trump’a rest: 'ABD’nin ticari tehditlerinden korkmuyoruz'
İspanya Başbakan Yardımcısı Diaz, Trump'ın ticari bağları koparma tehdidinden korkmadıklarını açıkladı. İran krizi nedeniyle gerilen Madrid–Washington... 12.03.2026
İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Díaz, ülkesinin ABD Başkanı Donald Trump’ın ticari baskı ve yaptırım tehditlerinden çekinmediğini söyledi.Politico’ya verdiği röportajda konuşan Díaz, Madrid yönetiminin Washington ile yaşanan gerilim karşısında geri adım atmayacağını belirterek, İspanya’nın ABD ile yaşanan anlaşmazlıklarda kararlı bir tutum sergileyeceğini ifade etti.Politico’nun haberine göre Díaz, İspanya’nın Trump yönetimine karşı durmaktan korkmadığını ve ABD’nin ticari ilişkileri kesme tehdidinin Madrid’i yıldırmadığını vurguladı.Trump’a sert eleştiriDíaz, ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel bir olağanüstü hal atmosferi yarattığını savunarak bu tür kriz dönemlerinde İspanya’nın daha güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi.İspanya Başbakan Yardımcısı, belirsizlik ve kriz dönemlerinde İspanyol toplumunun cesur ve kararlı bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtti.İran krizi Madrid–Washington hattını gerdiSon haftalarda İran çevresinde tırmanan çatışma nedeniyle İspanya ile ABD arasındaki ilişkiler ciddi şekilde gerildi.İspanyol hükümeti, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarını uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek bu adımlara açık şekilde karşı çıktı.Madrid yönetiminin bu tutumu, Washington ile diplomatik ve siyasi gerilimi daha da artırdı.ABD üslerine İran operasyonu yasağıGerilimin ardından İspanya hükümeti, ülke topraklarında bulunan Rota ve Morón askeri üslerinin İran’a yönelik operasyonlarda kullanılmasını yasakladı.Bu kararın ardından ABD Başkanı Donald Trump, Madrid’i ticari ilişkileri kesmek ve ekonomik önlemler almakla tehdit etti.Ancak İspanyol hükümeti, ABD ile yaşanan gerilimin ikili ekonomik işbirliği üzerinde ciddi sonuçlar doğurmayacağı görüşünde.
