Barzani’ye yakın Kürt liderden dikkat çeken sözler: 'Batı ile temas halindeyiz'

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İran) lideri Mustafa Hicri, Kürt muhalefetin ABD ve Avrupa Birliği... 12.03.2026, Sputnik Türkiye

dünya

mustafa hicri

donald trump

mesud barzani

i̇srail

i̇ran

abd

kürdistan demokrat partisi (kdp)

avrupa birliği

kürdistan yurtseverler birliği (kyb)

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları bölgesel dengeleri sarsarken, İran’daki Kürt muhalefetinden dikkat çekici bir açıklama geldi.İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İran) lideri Mustafa Hicri, İran’daki Kürt muhalif grupların ABD ve Avrupa Birliği ile temas halinde olduğunu doğruladı.Al Arabiya/Al Hadath’e Zoom üzerinden verdiği röportajda konuşan Hicri, Kürt muhalefetin Batılı ülkelerle siyasi temaslar yürüttüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:“ABD ve Avrupa’daki temsilcilerimiz aracılığıyla bu ülkelerle görüş alışverişinde bulunduk ve çeşitli siyasi konuları ele aldık.”Hicri, görüşmelerin ayrıntılarına ilişkin daha fazla bilgi vermekten ise kaçındı.Trump’ın Kürt liderlerle teması sonrası geldiHicri’nin açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın kısa süre önce Mesud Barzani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafel Talabani ile telefon görüşmesi yapmasının ardından geldi.Aynı dönemde Trump’ın İran’daki bazı Kürt parti liderleriyle de telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği iddia edilmişti.Bölgedeki güvenlik çevreleri, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik olası kara harekâtı senaryolarında Kürt silahlı grupların rolünün tartışıldığını belirtiyor.'İran rejiminin kısa vadede devrilmesi zor'Hicri, mevcut şartlarda İran rejiminin kısa vadede devrilmesinin gerçekçi görünmediğini söyledi.ABD ve İsrail’in açıklamalarına atıfta bulunan Hicri, bu ülkelerin rejim değişikliğine yönelik doğrudan askeri operasyon planlamadıklarını belirtti.İran’da geniş çaplı halk protestolarının da kısa vadede rejimi devirecek bir noktaya ulaşmasının zor olduğunu vurgulayan Hicri şöyle konuştu:“İnsanlar ağır baskı ve vahşi öldürülme korkusu nedeniyle sokaklara çıkmakta tereddüt ediyor. Bu yıl 7 ve 8 Şubat’ta yaşananlar bunun açık bir örneği.”Bununla birlikte Hicri, ileride yeni protesto dalgalarının patlak verme ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını ifade etti.'Savaş durduk yere başlamadı'Hicri’ye göre ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları aniden ortaya çıkan bir gelişme değil.İran İslam Cumhuriyeti’nin yaklaşık yarım asırdır izlediği politikaların bu gerilime zemin hazırladığını savunan Hicri, 1979’da ABD’nin Tahran Büyükelçiliği baskını ve rehine krizi gibi olayların Washington ile ilişkileri kalıcı biçimde kopardığını hatırlattı.Hicri ayrıca İran’ın bölgedeki vekil güçleri destekleyerek İsrail çevresinde bir “ateş çemberi” oluşturduğunu iddia etti.'Savaş çözüm değil'KDP-İran lideri, partisinin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının tarafı olmadığını da vurguladı.Hicri, anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:“Partimiz savaşın tarafı değildir. Biz anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesini destekliyoruz. Ancak diyalogla çözüm bulunamadığında savaş son seçenek haline gelebilir.”Hicri ayrıca KDP-İran’ın uzun süredir İran yönetimiyle herhangi bir müzakere yürütmediğini ifade etti.

