İki tankerde patlama meydana gelmişti: Irak petrol limanlarını kapattı
İki tankerde patlama meydana gelmişti: Irak petrol limanlarını kapattı
Basra Körfezi'nde iki tankerde meydana gelen patlamaların ardından Irak, petrol limanlarının faaliyetini askıya aldığını duyurdu.
Irak Limanlar Genel Müdürü Farhan Fartusi, Irak medyasına yaptığı açıklamada, Barsa limanı yakınlarında iki tankere saldırı düzenlendiğini bildirdi. Tankerlerden birinin Malta bayrağı taşıdığı belirtildi.Fartusi, “Petrol limanlarının faaliyetleri askıya alındı, ancak ticari limanlar faaliyetlerine devam ediyor” ifadesini kullandı.Irak güvenlik yetkilileri, iki tankere düzenlenen saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Kayıp kişileri bulmak için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Saldırının ya da patlamanın kim tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.
İki tankerde patlama meydana gelmişti: Irak petrol limanlarını kapattı
Basra Körfezi’nde iki tankerde meydana gelen patlamaların ardından Irak, petrol limanlarının faaliyetini askıya aldığını duyurdu.
