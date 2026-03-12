Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/iki-tankerde-patlama-meydana-gelmisti-irak-petrol-limanlarini-kapatti-1104197233.html
İki tankerde patlama meydana gelmişti: Irak petrol limanlarını kapattı
İki tankerde patlama meydana gelmişti: Irak petrol limanlarını kapattı
Sputnik Türkiye
Basra Körfezi’nde iki tankerde meydana gelen patlamaların ardından Irak, petrol limanlarının faaliyetini askıya aldığını duyurdu. 12.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-12T12:04+0300
2026-03-12T12:04+0300
dünya
ortadoğu
irak
basra körfezi
tanker
petrol tankeri
patlama
liman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/10/1063484309_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_97779afb570cc99e2a7aea1e1ff8f27d.jpg
Irak Limanlar Genel Müdürü Farhan Fartusi, Irak medyasına yaptığı açıklamada, Barsa limanı yakınlarında iki tankere saldırı düzenlendiğini bildirdi. Tankerlerden birinin Malta bayrağı taşıdığı belirtildi.Fartusi, “Petrol limanlarının faaliyetleri askıya alındı, ancak ticari limanlar faaliyetlerine devam ediyor” ifadesini kullandı.Irak güvenlik yetkilileri, iki tankere düzenlenen saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Kayıp kişileri bulmak için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Saldırının ya da patlamanın kim tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/orta-doguda-savasin-13-gunu-karsilikli-saldirilar-devam-ediyorhurmuzde-tankerler-vuruldu-iran-1104188914.html
irak
basra körfezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/10/1063484309_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cf5dfb3b6c8736fbc46706bbd3f1f752.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, irak, basra körfezi, tanker, petrol tankeri, patlama, liman
ortadoğu, irak, basra körfezi, tanker, petrol tankeri, patlama, liman

İki tankerde patlama meydana gelmişti: Irak petrol limanlarını kapattı

12:04 12.03.2026
© AADenizde seyreden petrol tankeri
Denizde seyreden petrol tankeri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2026
© AA
Abone ol
Basra Körfezi’nde iki tankerde meydana gelen patlamaların ardından Irak, petrol limanlarının faaliyetini askıya aldığını duyurdu.
Irak Limanlar Genel Müdürü Farhan Fartusi, Irak medyasına yaptığı açıklamada, Barsa limanı yakınlarında iki tankere saldırı düzenlendiğini bildirdi. Tankerlerden birinin Malta bayrağı taşıdığı belirtildi.
Fartusi, “Petrol limanlarının faaliyetleri askıya alındı, ancak ticari limanlar faaliyetlerine devam ediyor” ifadesini kullandı.
Irak güvenlik yetkilileri, iki tankere düzenlenen saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Kayıp kişileri bulmak için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Saldırının ya da patlamanın kim tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.
11 Mart 2026 Çarşamba günü Hürmüz Boğazı’nda vurularak alev alan Tayland’a ait Mayuree Naree adlı yük gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2026
DÜNYA
Orta Doğu'da savaşın 13. günü: Karşılıklı saldırılar devam ediyor,Hürmüz'de tankerler vuruldu, İran şartlarını açıkladı
06:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала