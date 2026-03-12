https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/iki-tankerde-patlama-meydana-gelmisti-irak-petrol-limanlarini-kapatti-1104197233.html

İki tankerde patlama meydana gelmişti: Irak petrol limanlarını kapattı

İki tankerde patlama meydana gelmişti: Irak petrol limanlarını kapattı

Basra Körfezi’nde iki tankerde meydana gelen patlamaların ardından Irak, petrol limanlarının faaliyetini askıya aldığını duyurdu. 12.03.2026, Sputnik Türkiye

Irak Limanlar Genel Müdürü Farhan Fartusi, Irak medyasına yaptığı açıklamada, Barsa limanı yakınlarında iki tankere saldırı düzenlendiğini bildirdi. Tankerlerden birinin Malta bayrağı taşıdığı belirtildi.Fartusi, “Petrol limanlarının faaliyetleri askıya alındı, ancak ticari limanlar faaliyetlerine devam ediyor” ifadesini kullandı.Irak güvenlik yetkilileri, iki tankere düzenlenen saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Kayıp kişileri bulmak için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Saldırının ya da patlamanın kim tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.

