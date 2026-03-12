https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/gozler-merkez-bankasinin-faiz-kararinda-beklentiler-ne-yonde--1104191950.html
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Beklentiler ne yönde?
Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. 9 aylık faiz indirimi sürecine ara verilmesi bekleniyor. 12.03.2026, Sputnik Türkiye
Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Beklentiler 9 aylık faiz indirimi sürecine ara verilmesi yönünde.Merkez Bankası faiz kararıGözler bugün Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak.Beklentiler ne yönde?9 ay önce başlayan indirim faiz sürecine ara verilmesi bekleniyor. AA Finans'ın 38 ekonomist ile yaptığı ankette 37 ekonomist, bu yönde görüş belirtirken bir ekonomist 50 baz puan indirim yönünde oy kullandı.Yılın ilk faiz kararı ne olmuştu?Merkez Bankası ocak ayı toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 38'den yüzde 37'ye düşürdü.Piyasa beklentileri 150 baz puan indirimle yüzde 36,5 faiz oranıydı.Merkez Bankası faiz kararları2025 yılı boyunca Merkez Bankası politika faizini ya düşürdü ya da sabit tuttu. Yıl başında 47.5 olan politika faizi yıl sonunda 38'e kadar geriledi.Ocak 2025: Politika faizi yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirildi.Mart 2025: Politika faizi yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirildi.Nisan 2025: Politika faizi yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltildi.Haziran 2025: Politika faizi yüzde 46 seviyesinde sabit tutuldu.Temmuz 2025: Toplantı yapıldı, oran sabit bırakıldı.Eylül 2025: Politika faizi yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirildi.Ekim 2025: Politika faizi 40.5'ten yüzde 39.5'e düşürüldü.Aralık 2025: Politika faizi 39.5'ten 38'e çekildi.Ocak 2026: Politika faizi 38'den yüzde 37'ye düştü.
Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Beklentiler 9 aylık faiz indirimi sürecine ara verilmesi yönünde.
Merkez Bankası faiz kararı
Gözler bugün Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak.
9 ay önce başlayan indirim faiz sürecine ara verilmesi bekleniyor. AA Finans'ın 38 ekonomist ile yaptığı ankette 37 ekonomist, bu yönde görüş belirtirken bir ekonomist 50 baz puan indirim yönünde oy kullandı.
Yılın ilk faiz kararı ne olmuştu?
Merkez Bankası ocak ayı toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 38'den yüzde 37'ye düşürdü.
Piyasa beklentileri 150 baz puan indirimle yüzde 36,5 faiz oranıydı.
Merkez Bankası faiz kararları
2025 yılı boyunca Merkez Bankası politika faizini ya düşürdü ya da sabit tuttu. Yıl başında 47.5 olan politika faizi yıl sonunda 38'e kadar geriledi.
Ocak 2025: Politika faizi yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirildi.
Mart 2025: Politika faizi yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirildi.
Nisan 2025: Politika faizi yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltildi.
Haziran 2025: Politika faizi yüzde 46 seviyesinde sabit tutuldu.
Temmuz 2025: Toplantı yapıldı, oran sabit bırakıldı.
Eylül 2025: Politika faizi yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirildi.
Ekim 2025: Politika faizi 40.5'ten yüzde 39.5'e düşürüldü.
Aralık 2025: Politika faizi 39.5'ten 38'e çekildi.
Ocak 2026: Politika faizi 38'den yüzde 37'ye düştü.