Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını duyurdu: 100 baz puan düştü

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını duyurdu: 100 baz puan düştü

Merkez Bankası milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen faiz kararını açıkladı. MB politika faizini yüzde 38'den yüzde 37'ye indirdi. 22.01.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekti.Merkez Bankası açıklamasında hangi mesajları verdi?TCMB politika faizini duyurduğu açıklamada enflasyonun ana eğiliminin düşme yönünde olduğunu belirtti ve şu noktalara dikkat çekti:Merkez Bankası'ndan enflasyon vurgusuAçıklamada bir kez daha sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği de aktarıldı:Merkez Bankası faiz kararları2025 yılı boyunca Merkez Bankası politika faizini ya düşürdü ya da sabit tuttu. Yıl başında 47.5 olan politika faizi yıl sonunda 38'e kadar geriledi.

