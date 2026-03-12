https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/catisma-washington-ve-tel-avivin-iran-toplumunun-ve-siyasi-sisteminin-dogasini-tamamen-yanlis-1104212321.html

‘Çatışma, Washington ve Tel Aviv’in İran toplumunun ve siyasi sisteminin doğasını tamamen yanlış anladığını gösteriyor’

‘Çatışma, Washington ve Tel Aviv’in İran toplumunun ve siyasi sisteminin doğasını tamamen yanlış anladığını gösteriyor’

Sputnik Türkiye

Washington'ın savaşın yakın zamanda sona ereceği ve İran'ın koşulsuz teslimiyeti ile ilgili çelişkili açıklamalarına dikkat çeken uzmanlar, ABD yönetiminin... 12.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-12T17:54+0300

2026-03-12T17:54+0300

2026-03-12T17:54+0300

görüş

uzman

yorum

sputnik

abd

i̇ran

abd

washington

i̇srail

benjamin netanyahu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104153368_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_64c2c1f4eb8bd047493ea7d0007f6c23.jpg

Washington'ın savaşın yakın zamanda sona ereceği ve İran'ın koşulsuz teslimiyeti ile ilgili çelişkili açıklamaları, ABD yönetiminin eylemlerinde önemli bir kafa karışıklığına mı işaret ediyor? Washington'ın sadece askeri kayıplar açısından değil, enerji kaynakları açısından da uğradığı önemli zararın farkında olduğunu mu yansıtıyor? Siyaset bilimciler Sputnik’e değerlendirdi.Giderek artan baskıİran uzmanı siyaset bilimci Mohammed Hairi, ABD'nin savaşın sona ereceği yönündeki çelişkili açıklamalarının bir kafa karışıklığını yansıttığını, özellikle de yürütülen yoğun askeri operasyonların, Washington ve Tel Aviv’in İran toplumunun ve siyasi sisteminin doğasını tamamen yanlış anladığını gösterdiğini belirtti.Uzmana göre, ABD Başkanı hem (enerji fiyatlarındaki keskin artış ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu memnun etmek için savaş açtığı yönündeki eleştirilerin artması nedeniyle) ülke içinden hem de mevcut askeri durumun sonuçlarından kaynaklı olarak artan bir baskıyla karşı karşıya.Bu baskı, ABD yönetimini İran kamuoyuna Tahran ile diyalog kurma arzusunu ifade eden sinyaller göndermeye yöneltti. ABD Başkanı, birkaç arabulucudan Tahran'a, İsrail'in askeri müdahalesini sona erdirecek ve daha önce ABD tarafından kararlaştırılan koşullara uygun olarak bölgede barışın sağlanması karşılığında savaşı bitirecek bir anlaşmaya varılması olasılığını iletmelerini istedi.ABD’de kafa karışıklığıFilistinli siyaset bilimci Prof. Ayman Al-Raqab, ABD ve İsrail'in savaşın ilk gününden itibaren başta İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmak, zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmek, balistik füze cephaneliğini imha etmek ve İran'ın bölgedeki müttefikleri ve vekilleriyle olan tedarik hatlarını kesmek olmak üzere belirli stratejik hedefler belirlediğini doğruladı.Bu açıklamalar, ABD yönetiminin sadece askeri kayıplar açısından değil, aynı zamanda fiyatların fırladığı enerji sektöründe de uğradığı önemli zararın farkında olduğunu yansıtıyor. Bu durum, uluslararası toplumu risk almaya ve stratejik rezervlerini kullanmaya yöneltti, bu da savaş kısa sürede sona ermezse ülkeleri savunmasız bırakabilir.Al-Raqab, mevcut durumun bunun tamamen İsrail'in yürüttüğü bir savaş olduğunu açıkça gösterdiğini ve Tel Aviv'in, özellikle İsrail'in savaşın henüz başlangıç ​​aşamasında olduğu ve haftalarca sürebileceği konusundaki ısrarı karşısında Washington'ı da bu savaşa sürüklemeyi başardığını belirtti.Uzmana göre, İran'ın çeşitli Arap ülkelerine yönelik saldırıları ciddi bir stratejik hataydı. Bu davranış, Tahran için bölgede düşmanca bir altyapı oluşturulmasına katkıda bulunmanın yanı sıra, petrol kuyularına yapılan saldırılar sonucu Basra Körfezi üzerindeki gökyüzünün kirlenmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan zehirli gaz yağmurları gibi felaket niteliğinde çevresel sonuçlara da yol açarak bu ülkelerin insani güvenliğini tehdit etti.Filistinli uzman, bu gerçekliğin Arap ülkelerini ve bazı Avrupalı ​​müttefiklerini, Washington'a savaşa devam etmemesi için yoğun baskı uygulamaya yönelttiğini ve Amerika'nın bu yolda çok ileri gidemeyebileceğine diar bir inancın ortaya çıktığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/amerikan-basini-washington-iran-savasindaki-hesap-hatasi-sonrasi-cikis-yolu-araniyor-1104198616.html

i̇ran

abd

washington

i̇srail

tel aviv

tahran

basra körfezi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uzman, yorum, sputnik, abd, i̇ran, abd, washington, i̇srail, benjamin netanyahu, tel aviv, tahran, basra körfezi