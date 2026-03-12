https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/amerikan-basini-washington-iran-savasindaki-hesap-hatasi-sonrasi-cikis-yolu-araniyor-1104198616.html

Amerikan basını: Washington, İran savaşındaki hesap hatası sonrası çıkış yolu aranıyor

ABD-İsrail saldırısı öncesinde Donald Trump, Amerikan basınına göre ‘enerji piyasalarına yönelik riskleri kısa vadeli bir sorun olarak küçümsedi ve bunun İran rejimini başsız bırakma misyonunu gölgelememesi gerektiğini’ savundu.

18 Şubat’ta, ABD Başkanı Donald Trump İran’a karşı askeri saldırı başlatıp başlatmamayı değerlendirirken, ABD Enerji Bakanı Chris Wright bir röportajda yaklaşan bir savaşın Ortadoğu’daki petrol arzını aksatabileceği ve enerji piyasalarında büyük dalgalanmalara yol açabileceği konusunda endişe duymadığını söyledi.Savaşın başlamasıyla Körfez’de ticari gemi taşımacılığı neredeyse durma noktasına geldi, petrol fiyatları hızla yükseldi ve Trump yönetimi Amerikalılar için benzin fiyatlarını artıran ekonomik krizi kontrol altına almanın yollarını aramaya başladı.NYT’nin ifadeleriyle ‘Bu gelişme, Trump ve danışmanlarının Tahran yönetiminin varoluşsal bir tehdit olarak gördüğü bu çatışmaya nasıl tepki vereceğini ciddi biçimde yanlış değerlendirdiğinin sembolik bir örneği oldu.’İran, geçen hazirandaki 12 günlük savaşa kıyasla çok daha sert bir karşılık verdi. ABD askerî üslerine, Ortadoğu’daki Arap ülkelerindeki şehirlere ve İsrail’deki nüfus merkezlerine yoğun füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenledi.Washington’da acil önlemler, silinen mesajlarABD’li yetkililer planlarını hızla değiştirmek zorunda kaldı. Büyükelçiliklerin tahliyesine ilişkin acele kararlar alındı ve benzin fiyatlarını düşürmeye yönelik politika önerileri hazırlanıyor.Salı günü Enerji Bakanı Wright sosyal medyada ABD Donanması’nın bir petrol tankerine Hürmüz Boğazı’ndan geçerken başarıyla eşlik ettiğini yazınca piyasalarda büyük hareketlilik yaşandı. Bu paylaşım petrol piyasalarını rahatlattı ve hisse senetlerini yükseltti. Ancak yönetim yetkilileri böyle bir eskort gerçekleşmediğini söyleyince Wright mesajını sildi ve piyasalar yeniden dalgalanmaya başladı.Bir ABD yetkilisine göre sevkiyatları yeniden başlatma çabaları, İran’ın boğaza mayın döşemeye hazırlandığına dair istihbarat nedeniyle daha da zorlaştı. Operasyon henüz erken aşamalardaydı ancak hazırlıklar Trump yönetiminde endişe yarattı. ABD ordusu salı akşamı boğaz yakınlarında mayın döşemeye hazırlanan 16 İran gemisini vurduğunu açıkladı.Küresel piyasalar sarsılırken Washington’daki Cumhuriyetçiler, yükselen petrol fiyatlarının ara seçimler öncesinde seçmenlere anlatmaya çalıştıkları ekonomik programı zora sokmasından endişe ediyor.Trump hem kamuoyuna açık hem de özel görüşmelerde Venezuela petrolünün İran savaşının yarattığı şokları hafifletebileceğini savunuyor. Yönetim salı günü Teksas’ta yeni bir rafineri kurulacağını duyurdu ve bunun petrol arzını artırarak İran’ın piyasaya uzun vadeli zarar vermesini engelleyebileceğini söyledi.Savaştan çıkış yolu aranıyor mu?Amerikan basınına göre, hafta sonundan bu yana savaşın sona erdirilmesi için çıkış yolları bulma çabası daha acil hale geldi. Bunun nedeni petrol fiyatlarının hızla yükselmesi ve ABD’nin pahalı mühimmat stoklarını hızla tüketmesi.Pentagon yetkilileri Kongre’deki kapalı brifinglerde ordunun savaşın ilk iki gününde 5.6 milyar dolar değerinde mühimmat kullandığını söyledi. Kongre yetkililerine göre bu miktar kamuoyuna açıklanandan çok daha yüksek.Basında yer alan yorumlarda ‘İranlı yetkililer ise geri adım atma niyetinde değil. Dünya petrol arzı üzerindeki etkilerini ABD ve İsrail’i geri adım atmaya zorlamak için kullanacaklarını söylüyorlar’ deniliyor ve İranlı üst düzey yetkili Ali Laricani’nin salı günü sosyal medyada yaptığı açıklamaya yer veriliyor:

