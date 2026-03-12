https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/abd-stratejik-rezervinden-172-milyon-varil-petrolu-serbest-birakiyor-1104195658.html
ABD, stratejik rezervinden 172 milyon varil petrolü serbest bırakıyor
ABD, stratejik rezervinden 172 milyon varil petrolü serbest bırakıyor
ABD yönetimi, Stratejik Petrol Rezervi'nden 172 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini duyurdu. 12.03.2026, Sputnik Türkiye
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi 32 ülkenin ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji fiyatlarını düşürmek amacıyla rezervlerinden koordineli şekilde 400 milyon varil petrol ve rafine ürünün piyasaya sürülmesi talebini oy birliğiyle kabul ettiğini açıkladı.Wright, “Başkan Trump, bu çabanın bir parçası olarak Enerji Bakanlığına, gelecek haftadan itibaren Stratejik Petrol Rezervi'nden 172 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi yetkisi verdi. Planlanan boşaltma hızlarına bağlı olarak teslimat yaklaşık 120 gün sürecek” bilgisini verdi.Stratejik rezervlerin gelecek yıl içinde yaklaşık 200 milyon varille, yani çekilecek miktardan yüzde 20 daha fazla olacak şekilde ve vergi mükelleflerine hiçbir maliyet getirmeden yeniden doldurulmasının planlandığı belirtildi.Bu girişimin, Trump’ın ülkenin enerji güvenliğini koruma sözüne olan bağlılığını gösterdiği kaydedildi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, WKRC radyosuna yaptığı açıklamada, fiyatları düşürmek için Stratejik Petrol Rezervinden petrol kullanacağını söylemişti. Trump, “"Evet, bunu yapacağız. Sonra depolama tesislerimizi yeniden dolduracağız” ifadesini kullanmıştı.
