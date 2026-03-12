Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/rusya-ozel-temsilcisi-dmitriyev-bircok-ulke-rus-petrolun-rolunu-anlamaya-basliyor-1104191395.html
Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev: Birçok ülke Rus petrolün rolünü anlamaya başlıyor
Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev: Birçok ülke Rus petrolün rolünü anlamaya başlıyor
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin’in talimatı üzerine ABD’de ekonomik işbirliği konulu görüşmelerde bulunduğunu bildiren Dmitriyev, başta ABD birçok ülkenin Rus petrol ve... 12.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-12T08:41+0300
2026-03-12T08:41+0300
dünya
rusya
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
kirill dmitriyev
abd
miami
i̇şbirliği
ekonomi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0c/1104191237_0:100:2324:1407_1920x0_80_0_0_efcbdc64bfadb84a8008854b66ccf607.jpg
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya paylaşımında, ABD'nin Miami kentine gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili bilgi verdi.Dmitriyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla ABD’yi ziyaret ederek Rusya-ABD Ekonomik İşbirliği Çalışma Grubu başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdiğini bildirdi.Rusya-ABD ilişkilerinin yeniden kurulmasına katkıda bulunabilecek umut vadeden projelerin yanı sıra, küresel enerji piyasalarındaki mevcut krizi de görüştüklerini bildiren Dmitriyev şunu kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/orta-doguda-savasin-13-gunu-karsilikli-saldirilar-devam-ediyorhurmuzde-tankerler-vuruldu-iran-1104188914.html
rusya
miami
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0c/1104191237_158:0:2167:1507_1920x0_80_0_0_c79f85b73e67ce5969d5a55b9d7b2961.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, abd, miami, i̇şbirliği, ekonomi
rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, abd, miami, i̇şbirliği, ekonomi

Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev: Birçok ülke Rus petrolün rolünü anlamaya başlıyor

08:41 12.03.2026
© Sputnik / Sergey BulkinRusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2026
© Sputnik / Sergey Bulkin
Abone ol
Rusya lideri Putin’in talimatı üzerine ABD’de ekonomik işbirliği konulu görüşmelerde bulunduğunu bildiren Dmitriyev, başta ABD birçok ülkenin Rus petrol ve doğalgazın oynadığı rolü anlamaya başladığını belirtti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya paylaşımında, ABD'nin Miami kentine gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili bilgi verdi.
Dmitriyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla ABD’yi ziyaret ederek Rusya-ABD Ekonomik İşbirliği Çalışma Grubu başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Rusya-ABD ilişkilerinin yeniden kurulmasına katkıda bulunabilecek umut vadeden projelerin yanı sıra, küresel enerji piyasalarındaki mevcut krizi de görüştüklerini bildiren Dmitriyev şunu kaydetti:
Günümüzde başta ABD olmak üzere birçok ülke, Rus petrol ve doğalgazının küresel ekonomik istikrarın sağlanmasındaki kilit, sistem oluşturucu rolünü ve Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların etkisizliğini ve yıkıcı doğasını daha iyi anlamaya başlıyor.
11 Mart 2026 Çarşamba günü Hürmüz Boğazı’nda vurularak alev alan Tayland’a ait Mayuree Naree adlı yük gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2026
DÜNYA
Orta Doğu'da savaşın 13. günü: Karşılıklı saldırılar devam ediyor,Hürmüz'de tankerler vuruldu, İran şartlarını açıkladı
06:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала