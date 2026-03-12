https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/rusya-ozel-temsilcisi-dmitriyev-bircok-ulke-rus-petrolun-rolunu-anlamaya-basliyor-1104191395.html
Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev: Birçok ülke Rus petrolün rolünü anlamaya başlıyor
Rusya lideri Putin’in talimatı üzerine ABD’de ekonomik işbirliği konulu görüşmelerde bulunduğunu bildiren Dmitriyev, başta ABD birçok ülkenin Rus petrol ve... 12.03.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0c/1104191237_0:100:2324:1407_1920x0_80_0_0_efcbdc64bfadb84a8008854b66ccf607.jpg
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya paylaşımında, ABD'nin Miami kentine gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili bilgi verdi.Dmitriyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla ABD’yi ziyaret ederek Rusya-ABD Ekonomik İşbirliği Çalışma Grubu başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdiğini bildirdi.Rusya-ABD ilişkilerinin yeniden kurulmasına katkıda bulunabilecek umut vadeden projelerin yanı sıra, küresel enerji piyasalarındaki mevcut krizi de görüştüklerini bildiren Dmitriyev şunu kaydetti:
Rusya lideri Putin’in talimatı üzerine ABD’de ekonomik işbirliği konulu görüşmelerde bulunduğunu bildiren Dmitriyev, başta ABD birçok ülkenin Rus petrol ve doğalgazın oynadığı rolü anlamaya başladığını belirtti.
Günümüzde başta ABD olmak üzere birçok ülke, Rus petrol ve doğalgazının küresel ekonomik istikrarın sağlanmasındaki kilit, sistem oluşturucu rolünü ve Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların etkisizliğini ve yıkıcı doğasını daha iyi anlamaya başlıyor.