Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın milyonlarca nakit dövizi tuhaf bir rota üzerinden Macaristan’dan geçirmesiyle ilgili günlerdir bir açıklama yapamadığını ve bu durumun şüphe uyandırdığını ifade etti.Szijjarto, nakit para taşıyan kurye araçlarının Ukrayna yönüne değil, Macaristan’ın güneyine giden bir otoyolda durdurulduğunu da dikkat çekerek,
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın milyonlarca nakit dövizi tuhaf bir rota üzerinden Macaristan’dan geçirmesiyle ilgili günlerdir bir açıklama yapamadığını ve bu durumun şüphe uyandırdığını ifade etti.
Bu paraların Macaristan’da ne yaptığı sorulduğunda, Ukrayna’nın yanıtı şu oluyor: Bu, iki banka arasındaki bir işlem. Ancak iki bankanın 1.1-1.2 milyar euro tutarında nakit para transferi yaptığı en son Taş Devri’nde görülmüştü. Belki bunun bir nedeni vardır. Günlerdir bir açıklama bulmaları için yeterli süreleri vardı, ancak bu olmadı.
Szijjarto, nakit para taşıyan kurye araçlarının Ukrayna yönüne değil, Macaristan’ın güneyine giden bir otoyolda durdurulduğunu da dikkat çekerek,
Bu şemada her şey çok şüpheli. Başka bir deyişle, Ukraynalıların müdahil olduğunu, belirli bir seçim sonucuna ilgi duyduklarını biliyoruz ve açıkça görüyoruz. Aynı zamanda Macaristan’da 500 milyar forint dolaşıyor. Bu iki durum arasındaki bağlantı nedir, işte şu anda bunu ortaya çıkarmamız gerekiyor.