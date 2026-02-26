Türkiye
Gazprom: Baltık ülkelerinde gaz rezervleri son 5 yılın en düşük seviyesinde
Baltık ülkelerindeki tek yeraltı gaz depolama tesisi olan İnçukalns’taki gaz rezervleri yüzde 20’nin altına düşerek son beş yılın en düşük seviyesine geriledi. 26.02.2026, Sputnik Türkiye
Rus enerji devi Gazprom, Baltık ülkelerindeki tek yeraltı gaz depolama tesisi olan Letonya’daki İnçukalns Yeraltı Gaz Deposu’ndaki rezervlerin son beş yılın en düşük seviyesine indiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, “İnçukalns Yeraltı Gaz Deposu’ndaki rezervler yüzde 20’nin altına düşerek son beş yılda görülen en düşük seviyeye ulaştı” denildi.Gazprom, bu bilgiyi Gas Infrastructure Europe ve Letonya’nın gaz iletim sistemi ile Yeraltı Gaz Deposu operatörü Conexus Baltic Grid’in verilerine dayandırdı. Şirket, İnçukalns Yeraltı Gaz Deposu’undan çekilen gaz miktarının, yaz döneminde depolanan gaz hacmini 1.5 kat aştığını da belirtti.Açıklamada, bu kadar düşük bir doluluk oranının, ısınma sezonunun henüz bitmediği göz önüne alındığında, bölgedeki tüketicilere gaz tedarikinin güvenilirliğini olumsuz etkileyebileceği vurgulandı. Gazprom, mevcut durumun Baltık ülkelerindeki enerji arzı güvenliği açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekti.
Gazprom: Baltık ülkelerinde gaz rezervleri son 5 yılın en düşük seviyesinde

Rus enerji devi Gazprom, Baltık ülkelerindeki tek yeraltı gaz depolama tesisi olan Letonya’daki İnçukalns Yeraltı Gaz Deposu’ndaki rezervlerin son beş yılın en düşük seviyesine indiğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, “İnçukalns Yeraltı Gaz Deposu’ndaki rezervler yüzde 20’nin altına düşerek son beş yılda görülen en düşük seviyeye ulaştı” denildi.
Gazprom, bu bilgiyi Gas Infrastructure Europe ve Letonya’nın gaz iletim sistemi ile Yeraltı Gaz Deposu operatörü Conexus Baltic Grid’in verilerine dayandırdı. Şirket, İnçukalns Yeraltı Gaz Deposu’undan çekilen gaz miktarının, yaz döneminde depolanan gaz hacmini 1.5 kat aştığını da belirtti.
Açıklamada, bu kadar düşük bir doluluk oranının, ısınma sezonunun henüz bitmediği göz önüne alındığında, bölgedeki tüketicilere gaz tedarikinin güvenilirliğini olumsuz etkileyebileceği vurgulandı. Gazprom, mevcut durumun Baltık ülkelerindeki enerji arzı güvenliği açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekti.
