Fico: Zelenskiy, Orban'a yönelik tehditleriyle 'kırmızı çizgiyi' aştı
Fico: Zelenskiy, Orban’a yönelik tehditleriyle 'kırmızı çizgiyi' aştı
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Vladimir Zelenskiy'in Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a yönelik tehditlerinin 'kırmızı çizgiyi aştığını' belirterek, AB liderlerini Zelenskiy'in 'çirkin şantajcı açıklamalarından' uzak durmaya çağırdı.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, sosyal medyada yayınladığı video mesajında Vladimir Zelenskiy’in Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a yönelik tehdit içeren açıklamalarının “kırmızı çizgiyi aştığını” ifade etti.Daha önce Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı gazetecilerle yaptığı görüşmede Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı işaret ederek, AB’nin Ukrayna’ya sağlamayı planladığı 90 milyar euroluk kredi paketini bloke etmesi halinde, adresini Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne vermekle tehdit etmişti.
slovakya
ukrayna
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Vladimir Zelenskiy'in Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a yönelik tehditlerinin 'kırmızı çizgiyi aştığını' belirterek, AB liderlerini Zelenskiy'in 'çirkin şantajcı açıklamalarından' uzak durmaya çağırdı.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, sosyal medyada yayınladığı video mesajında Vladimir Zelenskiy'in Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a yönelik tehdit içeren açıklamalarının "kırmızı çizgiyi aştığını" ifade etti.
Avrupa Birliği'nin tüm üst düzey temsilcilerinden; Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'dan ve AB Dışişleri Bakanı Kaja Kallas'tan Vladimir Zelenskiy'in bu çirkin şantajcı açıklamalarından uzak durmalarını resmen talep ediyorum. Zelenskiy, tüm kırmızı çizgileri aştı.
Daha önce Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı gazetecilerle yaptığı görüşmede Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı işaret ederek, AB'nin Ukrayna'ya sağlamayı planladığı 90 milyar euroluk kredi paketini bloke etmesi halinde, adresini Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne vermekle tehdit etmişti.