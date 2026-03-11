İranlı uzman: İran 12 günlük savaştan bu yana askeri taktiklerinde büyük bir dönüşüm geçirdi

İran’ın petrol ve gaz rezervleri üzerindeki kontrolünün önemi bir yana, Hürmüz Boğazı’nın stratejik değeri diğer bir önemli unsur. Bu durum, ABD ve Avrupalı ortaklarını İran’ın Basra Körfezi’ndeki adalarını ele geçirmeye ve Hürmüz Boğazı’nı kontrol etmeye yönelik girişimlerde bulunmaya itti. Ancak bugüne kadar savaş onların planladığı gibi ilerlemedi ve Hürmüz Boğazı’nın tam kontrolü hala İran’ın elinde. ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı ele geçirmek için askeri girişimlerde bulunma olasılığı oldukça yüksek. Bu, çok riskli bir bahis; başarısızlık durumunda yalnızca askeri değil, aynı zamanda ciddi siyasi ve ekonomik sonuçlar da ABD ve müttefikleri için kaçınılmaz olabilir. İran için ise bu savaş bir varoluş mücadelesi. Bu nedenle, savaşta İran’ın askeri hedeflerinden biri olan boğazın kontrolü, diğer tüm hedeflerin önünde geliyor. İran, boğazdan geçen ticari gemilerden ve petrol tankerlerinden geçiş ücreti almak için varlığını tehlikeye atmaz . Savaşın son gününe kadar İran, Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrol sağlamaya ve hatta bir litre yakıtın bile buradan geçmesini engellemeye çalışacaktır.