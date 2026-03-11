https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/trump-iranda-hemen-hemen-hedef-kalmadi-1104180528.html
Trump: İran'da hemen hemen hedef kalmadı, ne zaman istersem biter
Trump: İran’da hemen hemen hedef kalmadı, ne zaman istersem biter
11.03.2026
Trump: İran’da hemen hemen hedef kalmadı, ne zaman istersem biter
17:11 11.03.2026 (güncellendi: 17:38 11.03.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Virginia merkezli Axios ile yaptığı kısa telefon görüşmesinde, İran ile savaşın ‘yakında’ sona ereceğini çünkü ‘hemen hemen hedef kalmadığını’ belirtti.
Trump, 5 dakikalık telefon görüşmesinde “Birkaç ufak hedef… Ne zaman istersem biter, o zaman bitecek” ifadelerini kullandı.
Amerikan basınına göre ‘Trump, kamuoyuna operasyonunun büyük ölçüde hedeflerini gerçekleştirdiği yönünde sinyal verirken’ ABD ve İsrail yetiklileri, ççatışmanın ne zaman duracağına dair içsel bir talimat verilmediğini söylüyor.
‘En az iki hafta hazırlığı’
İsrailli ve Amerikalı yetkililer, Axios’a göre İran’a yönelik en az iki hafta daha saldırıya hazırlık yaptıklarını belirtiyor.
Trump, Axios’a, Salı günü yapılan ABD saldırılarının 16 mayın döşeme teknesini imha ettiğini ve İran’ın planlarını bozduğunu doğruladı.
CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper çarşamba günü yaptığı video mesajda, ABD ordusunun misyonunun İran’ın güç projeksiyonu yapma ve Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığını rahatsız etme yeteneğini ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.
Katz, ‘Gerekli olduğu sürece’ demişti
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz çarşamba günü yaptığı açıklamada, savaşın “zaman sınırlaması olmadan, gerekli olduğu sürece, tüm hedefler gerçekleştirilene ve kampanya kesin olarak kazanılana kadar” devam edeceğini söyledi.