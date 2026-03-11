https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/iea-enerji-ajansi-400-milyon-varil-petrolun-piyasaya-surulmesi-konusunda-anlasti-1104180902.html

IEA Enerji Ajansı, 400 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi konusunda anlaştı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), İran savaşı nedeniyle ortaya çıkan petrol arzındaki aksaklığı gidermek amacıyla 400 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi... 11.03.2026, Sputnik Türkiye

Avrupa, Kuzey Amerika ve Kuzeydoğu Asya’daki gelişmiş ekonomilere sahip 32 ülkeden oluşan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 400 milyon varilin piyasaya sürülmesi konusunda mutabakata vardı.IEA İcra Direktörü Fatih Birol yaptığı açıklamada, “Karşı karşıya olduğumuz petrol piyasası zorlukları ölçek olarak benzeri görülmemiş durumda. Bu nedenle IEA üyesi ülkelerin eşi görülmemiş büyüklükte bir ortak acil eylemle yanıt vermesinden memnuniyet duyuyorum” dedi.Birol ayrıca, petrol piyasalarının küresel olduğuna dikkat çekerek büyük arz kesintilerine karşı verilecek yanıtın da küresel olması gerektiğini vurguladı. Enerji güvenliğinin IEA’nın kuruluş amacının temelini oluşturduğunu belirten Birol, üye ülkelerin birlikte kararlı bir adım attığını söyledi.

