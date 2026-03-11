https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/galatasarayin-muhtemel-rakipleri-belli-oldu-1104158651.html
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde Paris Saint‑Germain ve Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 11.03.2026
Play-off turunda Juventus'u eleyen Galatasaray, son 16 turunun ilk maçında Liverpool'u kendi sahasında 1-0 mağlup etmeyi başardı.Eşleşmenin rövanş maçını da kazanması halinde sarı kırmızılı takım Paris Saint‑Germain ve Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Rövanş maçı 18 Mart’ta İngiltere’deki Anfield’da oynanacak.
