Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde Paris Saint‑Germain ve Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Play-off turunda Juventus'u eleyen Galatasaray, son 16 turunun ilk maçında Liverpool'u kendi sahasında 1-0 mağlup etmeyi başardı.Eşleşmenin rövanş maçını da kazanması halinde sarı kırmızılı takım Paris Saint‑Germain ve Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Rövanş maçı 18 Mart’ta İngiltere’deki Anfield’da oynanacak.
chelsea, psg, paris saint-germain (psg), maç, maç yayını, tarihi maç, şampiyon, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi
chelsea, psg, paris saint-germain (psg), maç, maç yayını, tarihi maç, şampiyon, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

00:57 11.03.2026
Galatasaray ile Liverpool takımları RAMS Park'ta karşılaştı
Galatasaray ile Liverpool takımları RAMS Park'ta karşılaştı
© AA / Elif Öztürk
Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde Paris Saint‑Germain ve Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Play-off turunda Juventus'u eleyen Galatasaray, son 16 turunun ilk maçında Liverpool'u kendi sahasında 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Eşleşmenin rövanş maçını da kazanması halinde sarı kırmızılı takım Paris Saint‑Germain ve Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Rövanş maçı 18 Mart'ta İngiltere'deki Anfield'da oynanacak.
