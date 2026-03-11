https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/lemina-ben-liverpoolu-tek-basima-yenmedim-takim-olarak-kazandik-1104157929.html
Lemina: Ben Liverpool'u tek başıma yenmedim, takım olarak kazandık
Lemina: Ben Liverpool'u tek başıma yenmedim, takım olarak kazandık
Sputnik Türkiye
Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray'da Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina "Ben, Liverpool'u tek başıma yenmedim" diyerek takım çalışmasına vurgu yaptı... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-11T00:22+0300
2026-03-11T00:22+0300
2026-03-11T00:22+0300
spor
liverpool
mario lemina
okan buruk
uefa şampiyonlar ligi
galatasaray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0b/1104157981_0:0:2890:1626_1920x0_80_0_0_33402a6ee92f886f979da69a5e601bd1.jpg
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray'da galibiyet golünü getiren Mario Lemina müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Maçın oyuncusu seçilen Mario Lemina, galibiyetten dolayı takımıyla gurur duyduğunu belirterek, "Ben, Liverpool'u tek başıma yenmedim. Bir takım olarak kazandık. İlk maçı da onlara karşı böyle kazanmıştık. Bu bir takım çalışması. Burada takım çalışmasına dikkati çekmemiz lazım. Ayrıca taraftarlara teşekkür ediyorum. Onların da büyük bir desteği oldu" ifadelerini kullandı.Gabonlu oyuncu, hayalleri olduğunu aktararak, "Bir rüya yaşıyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Pozitif bir ruh halindeyiz. Bu yolda devam etmek önemli. Benim işim Galatasaray. Burada Şampiyonlar Ligi ile ilgili hayallerim var" diye konuştu.Teknik direktör Okan Buruk'un görev verdiği her yerde oynayabileceğini söyleyen Lemina, "Hocamız, beni nereye koyarsa orada oynarım. Sonuçta bu bir takım oyunu. Bugün kazandığım 'Maçın adamı' ödülünü aslında hep beraber kazandık. Ne görev verilirse verilsin, en iyi performansımızı sergilemeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.Lemina, ayrıca bugün gol attığı için çok mutlu olduğunu belirtti.Rövanş karşılaşmasının zor geçeceğini aktaran Lemina, "Orası cehennem. Bunu biliyoruz. Burada gerekli çalışmaları yapacağız. Orada elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/galatasaray-konuk-ettigi-liverpoolu-1-0-yendi-1104156714.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0b/1104157981_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eba887a63bd10b9e8e5247fd5e616384.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
liverpool, mario lemina, okan buruk, uefa şampiyonlar ligi, galatasaray
liverpool, mario lemina, okan buruk, uefa şampiyonlar ligi, galatasaray
Lemina: Ben Liverpool'u tek başıma yenmedim, takım olarak kazandık
Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray'da Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina "Ben, Liverpool'u tek başıma yenmedim" diyerek takım çalışmasına vurgu yaptı. Rövanş karşılaşmasını değerlendiren Lemina "Orası cehennem. Bunu biliyoruz. Burada gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray'da galibiyet golünü getiren Mario Lemina müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Maçın oyuncusu seçilen Mario Lemina, galibiyetten dolayı takımıyla gurur duyduğunu belirterek, "Ben, Liverpool'u tek başıma yenmedim. Bir takım olarak kazandık. İlk maçı da onlara karşı böyle kazanmıştık. Bu bir takım çalışması. Burada takım çalışmasına dikkati çekmemiz lazım. Ayrıca taraftarlara teşekkür ediyorum. Onların da büyük bir desteği oldu" ifadelerini kullandı.
Gabonlu oyuncu, hayalleri olduğunu aktararak, "Bir rüya yaşıyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Pozitif bir ruh halindeyiz. Bu yolda devam etmek önemli. Benim işim Galatasaray. Burada Şampiyonlar Ligi ile ilgili hayallerim var" diye konuştu.
Teknik direktör Okan Buruk'un görev verdiği her yerde oynayabileceğini söyleyen Lemina, "Hocamız, beni nereye koyarsa orada oynarım. Sonuçta bu bir takım oyunu. Bugün kazandığım 'Maçın adamı' ödülünü aslında hep beraber kazandık. Ne görev verilirse verilsin, en iyi performansımızı sergilemeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Lemina, ayrıca bugün gol attığı için çok mutlu olduğunu belirtti.
Rövanş karşılaşmasının zor geçeceğini aktaran Lemina, "Orası cehennem. Bunu biliyoruz. Burada gerekli çalışmaları yapacağız. Orada elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" dedi.