Enerji altyapısına yönelik saldırılar, modern savaşın en tehlikeli ve en sorumsuz biçimlerinden biri olarak değerlendirilmelidir. Rusya’nın güneyinde Gazprom’a ait Russkaya kompresör istasyonuna yönelik gerçekleştirilen saldırı girişimi, bu gerçeği bir kez daha gözler önüne sermektedir. Daha önce Beregovaya ve Kazaçya istasyonlarının da hedef alınması ve yalnızca son iki hafta içinde enerji tesislerine yönelik toplam 12 saldırı girişiminin rapor edilmesi, çatışmanın giderek enerji güvenliği boyutuna taşındığını göstermektedir. Enerji altyapıları klasik askeri hedef kategorisine dahil edilemez. Bunun temel nedeni, bu tesislerin doğrudan askeri kapasiteyi değil; sivil yaşamın sürdürülebilirliğini, bölgesel ekonomik istikrarı ve uluslararası enerji arz güvenliğini sağlamasıdır. Özellikle doğalgaz kompresör istasyonları, yalnızca üretim veya depolama noktaları değil; aynı zamanda geniş coğrafyalara enerji akışını düzenleyen kritik düğüm noktalarıdır. Bu tür altyapılara yönelik saldırılar, askeri bir avantaj yaratmaktan çok, geniş sivil nüfusları ve üçüncü ülkeleri etkileyen zincirleme krizler üretir.