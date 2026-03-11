https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/dis-politika-uzmani-orali-ukraynanin-saldirilari-milyonlarca-dogalgaz-kullanicini-etkiler-1104185653.html
Dış Politika Uzmanı Orallı: Ukrayna’nın saldırıları milyonlarca doğalgaz kullanıcısını etkiler
Dış Politika Uzmanı Orallı: Ukrayna’nın saldırıları milyonlarca doğalgaz kullanıcısını etkiler
Rusya’nın güneyinde Gazprom’a ait kompresör istasyonuna saldırı düzenlendi Gazprom, Rusya’nın güneyindeki ‘Russkaya’ kompresör istasyonuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. Son iki haftada bölgedeki tesislere toplam 12 saldırı gerçekleştirildi.Rus enerji devi Gazprom, Rusya’nın güneyinde bulunan ‘Russkaya’ kompresör istasyonuna saldırı düzenlendiğini bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, daha önce de ‘Beregovaya’ ve ‘Kazaçya’ kompresör istasyonlarına yönelik saldırılar tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, 24 Şubat’tan bu yana son iki hafta içinde Rusya’nın güneyindeki tesislerinin toplam 12 kez saldırıya uğradığı, bu tesislerin ‘Türk Akım2 ve ‘Mavi Akım’ üzerinden yapılan ihracat sevkiyatlarının güvenilirliğini sağladığını vurgulandı. Rusya Devlet Başkanı Putin daha önce yaptığı açıklamada, Rusya İstihbaratının Ukrayna’nın Türk Akım ve Mavi Akım boru hatlarına yönelik saldırı hazırlı içinde olduğunu tespit ettiğini belirtmişti.'Zincirleme sonuçları olur’Gerçekleşen saldırıları Sputnik'e değerlendirmede bulunan Dış Politika Uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı şunları belirtti: 'Milyonlarca kullanıcıyı etkiler’ Ukrayna’nın enerji alt yapısına yönelik saldırıların sadece Rusya’ya değil, milyonlarca doğalgaz kullanıcısına etki edeceğini belirten Orallı sözlerini şöyle sürdürdü:
Rus enerji devi Gazprom, Rusya’nın güneyinde bulunan ‘Russkaya’ kompresör istasyonuna saldırı düzenlendiğini bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, daha önce de ‘Beregovaya’ ve ‘Kazaçya’ kompresör istasyonlarına yönelik saldırılar tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, 24 Şubat’tan bu yana son iki hafta içinde Rusya’nın güneyindeki tesislerinin toplam 12 kez saldırıya uğradığı, bu tesislerin ‘Türk Akım2 ve ‘Mavi Akım’ üzerinden yapılan ihracat sevkiyatlarının güvenilirliğini sağladığını vurgulandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin daha önce yaptığı açıklamada, Rusya İstihbaratının Ukrayna’nın Türk Akım ve Mavi Akım boru hatlarına yönelik saldırı hazırlı içinde olduğunu tespit ettiğini belirtmişti.
'Zincirleme sonuçları olur’
Gerçekleşen saldırıları Sputnik'e değerlendirmede bulunan Dış Politika Uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı şunları belirtti:
Enerji altyapısına yönelik saldırılar, modern savaşın en tehlikeli ve en sorumsuz biçimlerinden biri olarak değerlendirilmelidir. Rusya’nın güneyinde Gazprom’a ait Russkaya kompresör istasyonuna yönelik gerçekleştirilen saldırı girişimi, bu gerçeği bir kez daha gözler önüne sermektedir. Daha önce Beregovaya ve Kazaçya istasyonlarının da hedef alınması ve yalnızca son iki hafta içinde enerji tesislerine yönelik toplam 12 saldırı girişiminin rapor edilmesi, çatışmanın giderek enerji güvenliği boyutuna taşındığını göstermektedir. Enerji altyapıları klasik askeri hedef kategorisine dahil edilemez. Bunun temel nedeni, bu tesislerin doğrudan askeri kapasiteyi değil; sivil yaşamın sürdürülebilirliğini, bölgesel ekonomik istikrarı ve uluslararası enerji arz güvenliğini sağlamasıdır. Özellikle doğalgaz kompresör istasyonları, yalnızca üretim veya depolama noktaları değil; aynı zamanda geniş coğrafyalara enerji akışını düzenleyen kritik düğüm noktalarıdır. Bu tür altyapılara yönelik saldırılar, askeri bir avantaj yaratmaktan çok, geniş sivil nüfusları ve üçüncü ülkeleri etkileyen zincirleme krizler üretir.
'Milyonlarca kullanıcıyı etkiler’
Ukrayna’nın enerji alt yapısına yönelik saldırıların sadece Rusya’ya değil, milyonlarca doğalgaz kullanıcısına etki edeceğini belirten Orallı sözlerini şöyle sürdürdü:
Nitekim söz konusu tesisler, Karadeniz üzerinden Avrupa’ya ve Türkiye’ye gaz sevkiyatını sağlayan Türk Akım ve Mavi Akım hatlarının operasyonel sürekliliği açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle bu altyapıların hedef alınması yalnızca iki savaşan tarafı değil, bölgesel enerji piyasalarını ve milyonlarca tüketiciyi doğrudan etkileyen sonuçlar doğurabilir. Uluslararası güvenlik literatüründe enerji altyapısının korunması, stratejik istikrarın temel bileşenlerinden biri olarak kabul edilir. Bu çerçevede enerji tesislerine yönelik saldırılar, yalnızca hukuki ve etik açıdan değil; aynı zamanda stratejik akıl açısından da yanlış bir yaklaşımı temsil etmektedir. Savaşın zaten kırılgan olan diplomatik zemini düşünüldüğünde, bu tür eylemler ateşkes ihtimalini zayıflatmakta ve krizi daha geniş bir coğrafyaya yayma riski taşımaktadır. Dolayısıyla enerji altyapıları, çatışmanın hedefi değil; aksine uluslararası düzenin korunması gereken ortak varlıkları olarak değerlendirilmelidir.