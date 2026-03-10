https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/trabzonsporun-yardimci-antrenoru-orhan-kaynak-hayatini-kaybetti-1104154935.html
Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke’nin yardımcılığını yapan eski milli futbolcu Orhan Kaynak, 56 yaşında hayatını kaybetti. 10.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-10T20:39+0300
2026-03-10T20:39+0300
2026-03-10T20:39+0300
spor
fatih tekke
trabzonspor
maç
maç yayını
kalp krizi
sessiz kalp krizi
sessiz kalp krizinin belirtileri
ölüm
ölüm riski
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104154763_0:126:2048:1278_1920x0_80_0_0_933a762d3d04ddc9b4b4ce3ff8deea75.jpg
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin yardımcısı Orhan Kaynak kalp krizi geçirdi.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ilk müdahalesi yapılan Kaynak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaklaşık 45 dakika süren kalp masajı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kulüpten taziye açıklamasıFutbolculuk kariyerinde birçok takımda forma giyen Kaynak hakkında Trabzonspor, şu açıklamayı paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/trabzonspor-turkiye-kupasinda-ceyrek-finale-yukseldi-1103977938.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104154763_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_35c27ff9ee3cc55ad7e3bfd8f9f0631c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fatih tekke, trabzonspor, maç, maç yayını, kalp krizi, sessiz kalp krizi, sessiz kalp krizinin belirtileri, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, ölüm oranı, şüpheli ölüm, ölüm nedenleri
fatih tekke, trabzonspor, maç, maç yayını, kalp krizi, sessiz kalp krizi, sessiz kalp krizinin belirtileri, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, ölüm oranı, şüpheli ölüm, ölüm nedenleri
Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke’nin yardımcılığını yapan eski milli futbolcu Orhan Kaynak, 56 yaşında hayatını kaybetti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin yardımcısı Orhan Kaynak kalp krizi geçirdi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ilk müdahalesi yapılan Kaynak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaklaşık 45 dakika süren kalp masajı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kulüpten taziye açıklaması
Futbolculuk kariyerinde birçok takımda forma giyen Kaynak hakkında Trabzonspor, şu açıklamayı paylaştı:
Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Trabzonspor’umuzun hafızasında daima saygıyla anılacak olan Orhan Kaynak, kulübümüze verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.