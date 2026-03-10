Türkiye
Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke’nin yardımcılığını yapan eski milli futbolcu Orhan Kaynak, 56 yaşında hayatını kaybetti. 10.03.2026, Sputnik Türkiye
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin yardımcısı Orhan Kaynak kalp krizi geçirdi.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ilk müdahalesi yapılan Kaynak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaklaşık 45 dakika süren kalp masajı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kulüpten taziye açıklamasıFutbolculuk kariyerinde birçok takımda forma giyen Kaynak hakkında Trabzonspor, şu açıklamayı paylaştı:
© Fotoğraf : Trabzonspor XOrhan Kaynak
Orhan Kaynak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2026
© Fotoğraf : Trabzonspor X
Abone ol
Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke’nin yardımcılığını yapan eski milli futbolcu Orhan Kaynak, 56 yaşında hayatını kaybetti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin yardımcısı Orhan Kaynak kalp krizi geçirdi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ilk müdahalesi yapılan Kaynak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaklaşık 45 dakika süren kalp masajı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kulüpten taziye açıklaması

Futbolculuk kariyerinde birçok takımda forma giyen Kaynak hakkında Trabzonspor, şu açıklamayı paylaştı:

Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Trabzonspor’umuzun hafızasında daima saygıyla anılacak olan Orhan Kaynak, kulübümüze verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
SPOR
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
3 Mart, 23:34
